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「副業」做AI晶片意外迎大爆發！博通股價一路飆70% 黑馬背後藏隱憂？

商業周刊／ 撰文者：王貞懿 編譯
半導體示意圖。圖／AI生成
半導體示意圖。圖／AI生成

摘要

1.博通AI客製化晶片股價狂飆70%，市值超越特斯拉、沃爾瑪，成為美國第7大最有價值上市公司。

2.儘管博通股價離分析師目標價還有13%上漲空間，《華爾街日報》仍點出它更深層隱憂，包括晶片效能、政治風險及估值已接近10年來最高溢價等基本面挑戰，投資人須審慎評估。

博通（Broadcom）憑藉客製化AI晶片（AI ASIC）業務異軍突起，股價在過去兩個月狂飆70%，市值突破1兆美元大關，超越沃爾瑪和特斯拉，躍升美國第7大最有價值的上市公司。

這間相對低調的半導體巨頭，成功的故事始於幾年前的一個「副業」。

Google製造晶片，無心插柳卻迎來大爆發

當時，博通開始協助Google製造AI晶片，這項業務雖然有趣但並不特別賺錢。

然而，AI熱潮徹底改變了遊戲規則！

分析師們普遍認為，博通現在已掌握了包含Google母公司Alphabet、Meta，以及TikTok母公司字節跳動等3大客戶。

根據摩根士丹利估計，ASIC晶片市場規模將從去年的120億美元激增至2027年的約300億美元。而博通也釋出樂觀預期，最新財測顯示，第3季來自AI處理與網路晶片的營收將達51億美元，較去年同期成長60%，占整體預估營收的三分之一。

然而，博通6月5日公布第2季財報，儘管營收150億美元、每股盈餘1.58美元均優於預期，股價卻意外下跌超過3%。

MarketWatch分析指出，投資人可能對公司財測指引「超越預期的幅度」相對較小感到不滿，或者只是在股價強勁上漲後選擇獲利了結。

除了市場情緒因素外，《華爾街日報》也點出了更深層的隱憂。

客製化晶片效能落差與成本陷阱曝致命弱點

博通AI業務的核心——客製化晶片專案，這些專案不僅需要數億美元的前期投資，更關鍵的是，往往無法達到期望的效能目標。

TD Cowen分析師評估顯示，Google最新的客製化AI晶片效能約為Nvidia同類產品的一半，剛好處於「生產有意義」的臨界點。

摩根士丹利分析師的最新預測顯示了市場趨勢的轉變：Google今年雖會增加10%到20%的客製化晶片支出，但在Nvidia上的支出將暴增3到4倍，完全逆轉了Google早期依賴自家TPU（編按：相較於傳統的CPU 或GPU，TPU 能更高效處理大型矩陣運算，提升AI模型的訓練和推理速度。）的策略。

這反映出AI大爆發時代，Nvidia新晶片的效能優勢正迫使科技巨頭改變採購決策。

成本陷阱同樣令人擔憂。雖然客製化晶片單價只是Nvidia先進晶片3萬美元售價的一小部分，但隱藏成本不容小覷：大型運算系統必須使用更昂貴的光纖網路技術，加上開發專屬軟體等額外支出，讓總體經濟效益大打折扣。

聯發科等對手緊咬在後，同時也受川普牽制？

博通面臨的威脅來自多個層面。競爭方面，美國晶片製造商Marvell和聯發科正緊咬在後，威脅其市場領導地位。

更嚴重是政治風險。分析師認為博通最大客戶之一是字節跳動，讓公司直接暴露在美中貿易戰火線上。博通執行長陳福陽坦承：「在這種環境下，沒有人能給任何人安慰。」

然而，博通面臨的最根本挑戰是市場天花板效應。客製化AI晶片雖然現在風頭正勁，但Nvidia玩的是更大的池塘。

根據TechInsights評估，整體AI晶片市場預計到2030年達到近5000億美元，但客製化AI晶片由於開發成本高昂，註定只能服務財力雄厚的科技巨頭，成長潛力也相對受限。

當博通的基本面挑戰逐漸浮現時，其估值問題也開始受到關注。博通33.6倍的遠期本益比，比費城半導體類股指數高出23%，甚至比Nvidia還高出13%，此估值接近博通至少10年來的最高溢價——這讓任何業績或前景的小幅失望都可能引發股價大幅修正。

儘管如此，市場仍有看好聲音。《華爾街日報》統計顯示，44位分析師給博通的平均目標價為280美元，較當前價位仍有約13.4%上漲空間，但相較於已經狂飆70%的漲幅，市場預期已趨於謹慎。

或許誠如《華爾街日報》的評論：博通確實在AI熱潮中找到了有利可圖的利基市場，但這個市場並不像許多投資人想像的那麼舒適。

資料中心：WSJ、Barron's、MarketWatch

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文博通幫Google做晶片，2個月漲70%！華爾街看到什麼隱憂？還能投資AI晶片股？

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華爾街日報 晶片 博通 分析師 Google AI

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