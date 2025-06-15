韓媒：三星2奈米良率約40% 吸引大客戶面挑戰
韓媒消息指出，台積電和三星電子都將在今年下半生產2奈米製程，但三星良率為40%，不及台積電的超過60%，而三星在吸引訂單方面也遭逢挑戰。
韓國前鋒報報導，業界消息指出，台積電2奈米製程預定下半年在寶山廠和高雄廠生產，是該公司2奈米晶片首次採用環繞式閘極( GAA )架構。和目前的3奈米製程相比，2奈米效能估計提高10%~15%，能耗降低25%~30%，電晶體密度增加15%。
知情人士說，台積2奈米良率已突破60%，跨越穩定量產的門檻。Counterpoint Research預測，台積電2奈米的產能利用率，將在今年第4季前達到100%，速度快過之前所有製程，下單大客戶估計包括蘋果、高通、超微、英特爾、聯發科等。
三星電子也擬於今年下半開始生產2奈米，據悉良率約為40%。儘管三星是晶片生產商中，率先採用GAA架構生產3奈米的業者，但初期階段持續苦於低良率。該公司打算以先前採用GAA的經驗，提升2奈米的穩定與產出。三星並未說明2奈米產品為何，一般預料是自家的Exynos 2600處理器，將用於2026年初發布的Galaxy S26旗艦智慧機。
三星挑戰在於吸引科技大客戶的訂單，以維持該公司先進製程的競爭力。三星於是挖角前台積電老將韓美玲（Margaret Han），來率領三星晶圓代工部門。
另外，英特爾也說，旗下的18A製程（1.8奈米）可望在下半年放量生產，相信不久後可挑戰台積電和三星。 但奧勒岡州老牌報紙奧勒岡人報（Oregonian）說，英特爾已告知該州的晶圓代工廠員工，將從7月中旬開始裁員，且首波裁員將在該月底完成。
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