旺春輪火勢幾乎熄滅 印度將確保船隻停在距海岸線至少50海浬

印度亞洲國際新聞社（ANI）報導，萬海航運所營運的WAN HAI 503旺春輪打撈行動取得重大進展，船上火勢幾乎熄滅，僅剩濃煙和殘留的熱點。印度海岸警衛隊（ICG）13日已將旺春輪成功轉移給遠洋拖船離岸勇士號（Offshore Warrior），將確保旺春輪停在和印度海岸線距離至少50海浬的範圍。

ICG過去幾天一直將旺春輪維持在遠離海岸的位置。然而，天氣狀況突然惡化，一陣強勁的西風導致旺春輪迅速向海岸線飄移。ICG表示，惡劣天氣限制空中作業，延誤打撈團隊登上旺春輪。

儘管面臨這些挑戰，印度海軍海王直升機（Sea King helicopter）仍在當地時間13日下午5時成功從喀拉拉邦中部科契（Kochi）起飛，載著打撈團隊，並在極為困難的狀況下吊上旺春輪。隨後，一條600公尺長的拖纜和距離科契20海浬的遠洋拖船離岸勇士號連接。這場ICG、印度海軍和空軍參與的關鍵聯合行動，使打撈團隊能接管旺春輪，繼續進行滅火和打撈工作。

ICG正和印度航運總局密切合作，確保船隻距離印度海岸線至少50海浬，直到由船主依照國際公認的做法決定如何合適地處理旺春輪。