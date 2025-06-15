保障美方否決權 川普批准美鋼與日鐵合作

美國鋼鐵公司與日本製鐵的合作關係進入新階段，雙方除就美國國家安全保障達成協議外，還保留川普政府所設下的「黃金股」機制，使美方在重大經營決策上擁有否決權。

法新社報導，美國總統川普13日晚間簽署行政命令，批准美國鋼鐵（US Steel）與日本製鐵（Nippon Steel）的合作案，結束這場自2023年12月起圍繞美國關鍵國有資產外國持股爭議所延燒的風波。當時，美鋼與日鐵宣布啟動總額149億美元的併購計畫。

美國時任總統拜登今年1月在卸任前，以國安風險為由擋下日鐵併購美鋼。不過，川普今年4月指示美國外來投資審查委員會（CFIUS）重新審查此案。

川普起初也反對日鐵收購美鋼，呼籲美國鋼鐵公司應維持國內所有權，但他在5月改變立場，支持「合作夥伴關係」。

他在社媒貼文稱「美國鋼鐵公司將繼續留在美國，總部也將設於偉大城市匹茲堡」。

美鋼和日鐵在聯合聲明中表示，川普「已批准兩家公司的歷史性合作夥伴關係，這將為美國鋼鐵製造業帶來前所未有的投資，並保障和創造超過10萬個就業機會」。

聲明還說：「除川普總統批准合作關係的行政命令外，兩家公司還與美國政府簽署國家安全協議（NSA）。」協議要求在2028年進行約110億美元的新投資。