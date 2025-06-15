未來一周注意美股三大觀察變數

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是川普關稅，留意川普關稅動向、與各國貿易代表就關稅協議的談判進展等。

其次是美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議：6/16-6/17召開，預計維持利率不變，留意聯準會（Fed）主席鮑爾談話與最新點陣圖、經濟預估摘要。

第三是經濟數據：未來一周將公布的數據包括5月零售銷售、工業生產、營建許可、新屋開工等。

富蘭克林投顧指出，關稅對硬體、半導體的影響較大，供應鏈的重組或製造業回流將不可避免，此將提高生產成本並打擊需求，半導體還可能受到「232條款」關稅影響。

不過，富蘭克林投顧表示，人工智慧（AI）基礎設施是更具韌性的領域，因為投資AI是大型雲端運算企業、資料中心的重點戰略。而且，網路服務、軟體、媒體等對關稅的抗性也較強。