iPhone更耐用的秘密？開箱蘋果矽谷測試實驗室

蘋果iPhone二手機的價值往往比其他品牌手機更高，除了提供至少5年以上的軟體更新之外，硬體耐用度也不在話下。中央社記者前進位於蘋果美國矽谷總部鮮少對外開放的Durability Lab（耐用度實驗室），公開蘋果如何測試iPhone等產品的極限。

從蘋果總部訪客中心搭車約20分鐘，來到Durability Lab，建築外觀相當低調，沒有任何招牌字樣，推開大門也只看到幾張簡單的接待桌。若非有專人帶領，完全看不出這是一間負責蘋果產品各項耐用度測試的專業實驗室。

Durability Lab的「產品完整性」團隊會觀察消費者在日常生活中如何使用蘋果產品，進行相關測試，盡量複製真實情況，最優先工作是確保使用安全，接著提升耐用度與可靠度，延長裝置的使用時間，並改進維修技術。整個開發週期約90%時間都花在測試上，也因此iPhone殘值通常比Android手機高出45%。

7成手機損壞與進水有關 模擬毛毛雨及水下環境影響

實驗室參觀首站來到IPX防水測試艙（IPXChamber），可模擬降雨或噴水情境，用來評估產品的防水性能，並確認是否符合特定的防水等級。例如IPX1模擬小雨或毛毛雨，從360度向iPhone噴射水柱；IPX6須進行高壓噴水測試，從遠處將高壓水柱向iPhone噴射。針對IPX7和IPX8等級，須在透明箱子中透過加壓方式，模擬水下1公尺和6公尺環境。

除了標準測試外，產品的密封程度也會受到實際使用中接觸的各種物質影響，例如化妝品、香水、防曬乳等，實驗室會把這些材料塗抹在產品上，進行水下測試。值得注意的是，AirPods無線耳機的塑膠材質容易受到防曬產品的影響。

此外，實驗室會測試產品在全球各種環境條件下的表現，包括不同天氣和氣候環境，以確保可在各種條件下正常使用，並模擬使用者實際所處的環境。例如模擬靠近海邊的環境，使用充滿鹽分的霧氣測試iPhone，因為鹽分會侵蝕電子裝置，需要確保裝置在這種環境中依然能適當運作。

實驗室還設有一個環境小空間，可模擬40度C高溫和90%濕度的極端氣候，以確保產品在這些環境下也能正常運作。

機器人精準模擬摔落 MacBook比想像更軟Q有彈性

實驗室第二站來到隨機跌落測試（Random Drop）設備，可以模擬產品在日常使用中可能遭遇的各種意外跌落情形。在傳統的滾筒測試中，iPhone會放在滾筒內進行旋轉，模擬摔落地面的情況，但這個方法很難預測從什麼角度掉落。

因此，蘋果實驗室採用更先進的機器人手臂，可調整掉落高度，並在塑合板、瀝青、花崗岩等不同材質的表面上進行測試，模擬真實環境。

在機器人手臂測試過程中，實驗室團隊會拍攝影片，透過高速攝影機精確記錄產品從哪個角度摔落、第一次及第二次衝擊的情況，而且能重複進行特定角度和高度的測試，以找出產品的脆弱點並分析原因。

有趣的是，MacBook筆記型電腦在摔落時能夠透過一種「搖曲」的方式來吸收衝擊力，在影片觀察下，能清楚看到搖曲情況及衝擊波對MacBook的影響，比想像更「軟Q」有彈性。

蘋果也會針對Mac主機板進行摔落和衝擊測試，可以在產品組裝完成前就發現問題，藉此在產品設計或製造的早期階段就找出問題並改進。

汽車與飛機各有特性 震動測試台模擬交通工具晃動

下一站來到震動測試台（Vibration Table），可模擬一系列的搖晃環境與衝擊，了解產品在運送過程或其他真實世界情境中可能遭遇的情況。

這項測試可模擬不同交通工具的震動，例如汽車、公車、火車、飛機和機車。由於每一種交通工具都有獨特的震動模式，需要深入思考這些震動可能帶來的影響。

在測試過程中，機台會從高頻率逐漸降到低頻率，需要逐一記錄各種不同震動頻率，而且不同頻率的震動會產生不同的運轉聲音。

此外，實驗室也針對電池進行測試，包括將電池充電至100%再到0%的循環測試，以確保達到每年約1000次的充電循環。測試還會在不同溫度環境下進行，並使用機器人來操作電池，以確保一致性，每一代產品需進行數萬次測試。

值得注意的是，在高溫下充電是影響電池壽命的重要因素。手機充電優化設計會先充到80%，最後20%慢慢充滿，因為最後階段對電池影響較大。

蘋果實驗室團隊也展示了iPhone 16的電池更換新技術，使用特殊黏著劑和離子技術，透過施加電壓和離子化特定化學原子來產生電場，在移除電池時不留殘膠，新技術可在約1分半或更短時間內完成電池更換。

由於蘋果進行大量的掉落測試，測試標準高於業界，在過去5年之中，iPhone受損比例大幅下降約40%。

小型設備例如AirPods也有專門的耐用性測試標準，由於耳機放置位置較高，跌落測試的高度會比手機測試更高。此外還會進行針對人造耳垢、汗水和皮膚油脂等物質的測試，確保這些物質不會降低產品的黏合劑強度，並且在暴露於這些物質後進行掉落測試。

事實上，蘋果產品曾使用多項材料，包括鋁金屬、玻璃、不銹鋼和鈦金屬等，選擇材料時需考慮耐用性、使用目的、重量、厚度等因素，也會考量環保因素例如再生材料的使用。

不同材料有不同的關注點，例如玻璃需注意碎裂問題、鈦金屬需留意強度和抗彎曲表現，能否優化這些因素，將是產品設計的關鍵。