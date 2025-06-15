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中國工程師攜數據飛馬國 租用輝達伺服器訓練AI

中央社／ 台北15日電

華爾街日報報導，中國AI企業為規避美國晶片管制，公司旗下的工程師將數據存在硬碟，將硬碟攜帶至可獲取輝達（NVIDIA）晶片的國家，在他國訓練完AI模型後帶回中國。

華爾街日報13日報導，美國自2022年起以維護國家安全為由，收緊向中國銷售高端AI晶片和其他技術的相關限制，中國企業過去也以各種方法繞過限制，包括透過第三國將AI（人工智慧）相關硬體設備走私到中國。但據業內人士表示，因美國施壓，這種做法的難度越來越大。

有些中國企業最近採取其他方式規避管制，將數據轉移至中國境外，在東南亞和中東等地使用美國的AI晶片。

報導提到，今年3月初，有4名中國工程師飛往馬來西亞，每人都攜帶一個裝有15顆硬碟的行李箱。這些硬碟中存儲80TB的電子表格、圖像和影片片段，用於訓練AI模型。

這群工程師的僱主在一家馬來西亞數據中心租用300台裝有輝達高階AI晶片的伺服器，工程師將數據輸入至伺服器，在數據中心訓練AI模型。報導指出，他們最近帶著數百GB計的數據，包括指導AI系統輸出的模型參數回到中國。

據參與該計劃的消息人士透露，該中國企業為此次前往馬來西亞的行動籌備數月，工程師們花費超過8週的時間優化數據、調整AI訓練程式，並攜帶硬碟搭機入境。

報導指出，這群中國工程師去年也曾接洽過同一家馬來西亞數據中心，但當時是透過一家新加坡子公司進行。隨著輝達及其供應商開始對AI晶片的最終用戶進行更嚴格的審核，這家馬來西亞數據中心要求該中國企業透過馬來西亞實體進行操作，降低監管審查風險。據公司註冊文件顯示，該中國企業在吉隆坡註冊一家實體。

報導指出，此類數據中心正在東南亞迅速湧現，為西方和中國客戶提供服務。近幾個月各公司紛紛搶購由輝達和超微（Advanced Micro Devices）開發的晶片，將其安裝在東南亞的數據中心。

據台灣國際貿易署數據顯示，馬來西亞在3月和4月從台灣進口價值34億美元的AI晶片和其他處理器，超過此類晶片在2024年的進口總額。

知情人士透露，今年一家總部位在北京的科技公司接手馬來西亞一家數據中心200台AI伺服器的租約，這些伺服器原先是為一家美國雲端運算公司預留的。

此外，有些業內人士認為，中東地區也很可能成為中國AI開發者的目的地。美國總統川普日前訪問中東，輝達宣布向沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國出售數十萬枚AI晶片。

馬來西亞 華爾街日報 美國

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