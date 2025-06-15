投資澳洲資料中心增AI能力 亞馬遜擬5年砸近4000億

亞馬遜公司今天在部落格發文說，將在2025年至2029年間投資200億澳元（約新台幣3926億元），用於擴建、營運和維護亞馬遜在澳洲資料中心的基礎設施，進而增強澳洲的AI能力。

這項投資是亞馬遜（Amazon）在澳洲最大的全球技術承諾，資金將用於增加伺服器容量、支援生成式人工智慧（AI）工作負載。亞馬遜又說，公司也在維多利亞州和昆士蘭州投資3座新的太陽能發電場，並承諾在這3座發電場購買超過170千瓩（megawatts）的總容量電力。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在社群平台X發文指出：「亞馬遜網路服務（AWS）在澳洲資料中心的200億澳元投資，將為我們的未來做好準備，促進我們的經濟和生產力。」

艾班尼斯並說：「這是對澳洲經濟投下一張重大信任票。」