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以伊衝突加劇 國際油價漲逾7%

聯合報／ 編譯易起宇／綜合報導

由於以色列和伊朗相互發動空襲，引發投資人擔憂戰事可能大範圍擾亂中東地區的石油出口，觸動國際油價十三日收盤躍漲逾百分之七，盤中漲幅逾百分之十四，更一度創下二○二二年俄烏戰爭爆發來最大。

布蘭特原油期貨十三日收盤大漲百分之七點○二至每桶七十四點二三美元，盤中更一度大漲逾百分之十三至七十八點五美元，為一月二十七日來最高水準；西德州中級原油期貨則收漲百分之七點二六至七十二點九八美元，盤中一度跳漲逾百分之十四至七十七點六二美元，達一月二十一日來最高。這兩項油價指標盤中漲幅皆創下二○二二年俄軍入侵烏克蘭來最大變動。

以色列十三日對伊朗多處地點發動攻擊，最新事態發展加劇了人們對中東地區石油出口的擔憂。

伊朗是石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）會員國，石油和燃料出口量超過每日二百萬桶。重要航運要道荷姆茲海峽也可能中斷。全球石油消費總量的五分之一將經過該海峽，相當於每日約一千八百萬桶。

國際能源署（ＩＥＡ）十三日表示，如果市場將因以伊交戰而面臨短缺，該署已經準備好釋出石油儲備。不過，高盛和花旗分析師卻認為，以伊衝突不致造成嚴重的石油供應干擾。高盛在十三日的報告中指出，已將更高的地緣政治風險溢價，納入其二○二五年夏季的油價預測，但「我們仍認為中東的石油供應不會中斷」。

花旗分析師也說，干擾應該有限，認為嚴重的地緣政治緊張局勢可能持續，但能源價格不太可能一直都在高檔。

國際油價 以色列

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