中東衝突加劇 美股下殺769點 本周還將面對Fed決策這關卡

中東衝突加劇，引發美國股市大跌，阻擋美股攀抵歷史新高的去路，本周還將面對聯準會（Fed）決策這另一道關卡。

美股上周五（13日）早盤對以色列空襲伊朗反應尚稱淡定，但在伊朗向以色列以飛彈和無人機還以顏色後，跌幅擴大。道瓊工業指數終場大跌769點，標普500指數和那斯達克綜合指數跌幅均超過1%以上。費城半導體指數和台積電ADR各跌2.6%和2%。

一周下來，標普500指數和那斯達克指數各跌0.4%和0.6%，道瓊跌1.3%，費半和台積電ADR各自保住1.5%和2.9%漲勢。標普500指數只差2.7%即可追平2月底所創的收盤新高。