中東衝突加劇 美債不漲反跌 伊爾艾朗：反映這些因素
中東地緣政治緊張情勢急遽升溫，但美國公債價格13日不漲反跌，顯示全球投資人對美國資產信心減弱，也反映停滯性通膨顧慮再起等因素。
美國10年期公債價格13日回跌，走勢與價格反向的殖利率走高6.5個基點至4.423%，迥異於往常中東緊張時避險買盤湧入美債的情況。
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗接受CNBC訪問時說：「世界正對美國主權債失去信心。追蹤避險資金流動，找不到流入美國債市的跡象。」伊爾艾朗另撰文指出，以伊交戰時機再糟不過，因為時值全球經濟脆弱關頭，中東戰火復熾刺激油價上漲，將進一步升高成長和通膨風險、加深「停滯性通膨」顧慮。而且，此刻主要國家財政和貨幣政策工具都難以施展，政策反應空間有限。
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