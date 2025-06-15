快訊

美民主黨籍州議員夫婦遭暗殺身亡 槍手冒充警察登門行凶

普亭致電川普祝生日快樂 雙方都盼結束中東衝突

中東衝突加劇 美債不漲反跌 伊爾艾朗：反映這些因素

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
中東地緣政治緊張情勢急遽升溫，但美國公債價格13日不漲反跌，顯示全球投資人對美國資產信心減弱，也反映停滯性通膨顧慮再起等因素。 路透
中東地緣政治緊張情勢急遽升溫，但美國公債價格13日不漲反跌，顯示全球投資人對美國資產信心減弱，也反映停滯性通膨顧慮再起等因素。 路透

中東地緣政治緊張情勢急遽升溫，但美國公債價格13日不漲反跌，顯示全球投資人對美國資產信心減弱，也反映停滯性通膨顧慮再起等因素。

美國10年期公債價格13日回跌，走勢與價格反向的殖利率走高6.5個基點至4.423%，迥異於往常中東緊張時避險買盤湧入美債的情況。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗接受CNBC訪問時說：「世界正對美國主權債失去信心。追蹤避險資金流動，找不到流入美國債市的跡象。」伊爾艾朗另撰文指出，以伊交戰時機再糟不過，因為時值全球經濟脆弱關頭，中東戰火復熾刺激油價上漲，將進一步升高成長和通膨風險、加深「停滯性通膨」顧慮。而且，此刻主要國家財政和貨幣政策工具都難以施展，政策反應空間有限。

通膨 美國公債 中東

延伸閱讀

以伊激烈交戰 美債為何不漲反跌？分析師：原因錯綜複雜

貿易戰火暫歇 中國放行逾百美國豬肉家禽工廠

美日領袖通話 討論關稅與以色列襲伊朗

美國陸戰隊員進駐洛杉磯 軍方證實首度拘留平民

相關新聞

超級央行周來了 美日英台等國利率估不變

「超級央行周」本周登場，包含美國、英國、日本、台灣、瑞士等逾十個主要國家的央行，都將在未來一周公布利率決策。各界預期，美...

美擬鬆綁自駕車規範 白宮傳下令重新檢視SpaceX合約

川普政府目前正著手放寬相關規範，使汽車業者能夠更容易地部署自駕車，這項舉措有利於尋求近期內在美國推出自駕計程車服務的特斯...

中東衝突加劇 美股下殺769點 本周還將面對Fed決策這關卡

中東衝突加劇，引發美國股市大跌，阻擋美股攀抵歷史新高的去路，本周還將面對聯準會（Fed）決策這另一道關卡。

中東衝突加劇 美債不漲反跌 伊爾艾朗：反映這些因素

中東地緣政治緊張情勢急遽升溫，但美國公債價格13日不漲反跌，顯示全球投資人對美國資產信心減弱，也反映停滯性通膨顧慮再起等...

日銀考慮放緩縮減購債

日本銀行（央行）預料在本周政策會議中維持利率不變，並針對縮減購債進行討論。日媒報導，日銀已開始考慮2026年4月起放緩縮...

日本製鐵併美鋼 川普准了 美國政府將取得新公司「黃金股」

美國總統川普有條件批准日本製鐵（Nippon Steel）以149億美元併購美國鋼鐵（US Steel），組成全球第二大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。