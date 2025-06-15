超級央行周來了 美日英台等國利率估不變

「超級央行周」本周登場，包含美國、英國、日本、台灣、瑞士等逾十個主要國家的央行，都將在未來一周公布利率決策。各界預期，美國聯準會（Fed）及日、英、台灣等國央行，都將維持利率不變。

美國聯邦公開市場操作委員會（ＦＯＭＣ）將在美東時間十八日下午二時（台灣時間十九日凌晨二時）公布最新利率決策。各界廣泛預期Fed將按兵不動。投資人紛紛聚焦央行的預測，這將呈現Fed決策官員對近期軟指標的看重程度，及其在尚未解決的貿易及政府預算議題、逐漸升溫的中東衝突上，將承擔多少風險。

經濟學家也表示，以色列攻擊伊朗核設施，將推遲Fed的降息時間表，因其尚需評估這次攻擊行動將會對通膨帶來哪些潛在影響。

十三日的攻擊行動帶動油價大漲，攀抵數月最高水準，因投資人將全球市場遭受嚴重衝擊的風險，反映在價格上。諮詢公司ＲＳＭ ＵＳ首席經濟學家表示，這可能讓美國對貿易夥伴加徵關稅所引發的通膨壓力上升，阻止Fed在近期作出大動作。

近期的通膨數據，使關稅是否將快速推升物價的擔憂放緩，最新公布的每月就業報告顯示，就業正在趨緩。綜合以上數字，可能使Fed距離恢復降息更近一步。

台灣央行今年第二季理監事會將於十九日登場，金融圈主管分析，對於本季理監事會議，市場聚焦五大議題，包括新台幣匯率升勢、美國聯準會降息步調、美國關稅談判、今年下半年景氣與央行打炒房成效。

金融圈主管指出，今年第二季以來，國際金融市場波動加劇，美國宣布對等關稅政策，導致股債匯市上演「三殺」行情；新台幣匯率更在今年四月底、五月初接連出現「暴力升值」戲碼。

根據央行統計，今年以來至上周五止，新台幣累計升幅百分之十點四九，升幅雖小幅落後歐元匯率的百分之十點八，但穩居「最強亞幣」寶座；台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率，今年累計升幅百分之七點六三。

此外，主計總處五月底預估，今年經濟成長率下修為百分之三點一，勉強保「三」；主計總處也下調今年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率為百分之一點八八，繼二○二二年至二○二四年通膨率連續三年超過百分之二通膨警戒線後，終於滑落至百分之二以下，且是近五年最低水準。

回顧今年第一季，央行對今年經濟成長率預估值下修至百分之三點○五，通膨預估值維持前一季的百分之一點八九，市場研判，央行本周四理監事會議可能同步下調今年經濟成長與通膨預估值。