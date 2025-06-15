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日銀考慮放緩縮減購債

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

日本銀行（央行）預料在本周政策會議中維持利率不變，並針對縮減購債進行討論。日媒報導，日銀已開始考慮2026年4月起放緩縮減購債規模；目前縮減購債規模為每季4,000億日圓，如今已有提案將其減半至2,000億日圓左右，避免利率急劇上升引發市場混亂。

日銀預計16日舉行兩天政策會議後按兵不動，短期利率維持在0.5%。這次會議重點在於，日銀將評估去年7月制定的縮減購債計畫，並可能制定此後12個月的新購債計畫；去年7月制定的便是現行實施的計畫，在2026年3月前一年期間，每季縮減購債規模4,000億日圓。

彭博6月初引述知情人士說法報導，日銀官員可能有三種方案，一是把每季減緩購債規模，從現行4,000億日圓（28億美元）下修至2,000億日圓，二是維持現行購債速度，三是有可能把縮減購債金額調整到2,000億至4000億日圓之間。知情人士說，新的購債計畫將為期一年。

彭博行業研究指出，如果日銀決定放緩縮減購債步伐，將表明其在確定合適的長期債券持有方面採取謹慎態度。若日銀按照目前據傳的方案，也就是每季縮減購債規模2,000億日圓來進行操作，BI模擬顯示，到2027年第1季，日銀每月購債規模將降至2.1兆日圓左右，與2013年QQE啟動之前每月1.8兆日圓相去不遠。

日銀 日圓

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