超級央行周 美日利率估不動 地緣衝突將阻止Fed做出大動作

「超級央行周」本周登場，包含美國、英國、日本、台灣、瑞士等逾十個主要國家的央行，都將在未來一周公布利率決策。各界預期，美國聯準會（Fed）及日、英等國央行，都將維持利率不變。

美國聯邦公開市場操作委員會（FOMC）將在美東時間18日下午2時（台灣時間19日凌晨2時）公布最新利率決策。市場普遍預期Fed基準利率會維持不變於4.25%至4.50%之間，每季更新的利率預測也是這次重點。今年3月，這項「點狀圖」仍預告2025年會有兩次降息。

投資人紛紛聚焦Fed的預測，這將呈現決策官員對近期「軟數據」的看重程度，以及其在尚未解決的貿易及政府預算議題、逐漸升溫的中東衝突上，將承擔多少風險。

經濟學家也表示，以色列攻擊伊朗核設施，將推遲Fed的降息時間表，因其尚需評估這次攻擊行動將會對通膨帶來哪些潛在影響。

13日的攻擊行動帶動油價大漲，攀抵數月來最高水準，因投資人將全球市場遭受嚴重衝擊的風險，反映在價格上。諮詢公司RSM US首席經濟學家表示，這可能加劇通膨壓力，阻止Fed在近期作出大動作。

日本銀行（央行）預料在17日按兵不動，維持短期利率於0.5%不變。本次會議將聚焦日銀減緩購買公債計畫，該計畫始於近一年前，彼時日銀正開始縮減資產負債表。

投資人將緊盯來自日銀總裁植田和男釋出的訊號，及其如何平衡通膨上升與關稅對經濟成長造成潛在衝擊的風險。彭博資訊預估，若與美國關稅談判及7月參議院選舉等政治事件朝有利方向發展，植田將逐步把注意力放回前者，為升息預作準備。

65%的彭博訪調經濟學家預期日銀將放緩縮減購債步伐。同一調查中所有經濟學家，都預期日銀會將政策利率維持在0.5%。

英格蘭銀行（英國央行）將在倫敦時間19日中午12時公布最新利率決策。彭博經濟學家預估，基準利率將維持在4.25%。近期經濟數據顯示，英國通膨距離放緩尚有一段長路要走，似不足以說服央行在6月降息，但可能給央行在今年剩餘時間裡，緩慢放寬貨幣政策的信心，並預期央行將於8月及11月降息兩次，利率將在明年2月時來到3.5%。



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