美擬鬆綁自駕車規範 白宮傳下令重新檢視SpaceX合約

川普政府目前正著手放寬相關規範，使汽車業者能夠更容易地部署自駕車，這項舉措有利於尋求近期內在美國推出自駕計程車服務的特斯拉與同業。不過，同時也傳出，美國總統川普及特斯拉執行長馬斯克爆發口角後不久，白宮下令重新檢視馬斯克旗下SpaceX的政府合約。

彭博資訊報導，美國政府目前規定，有意部署沒有方向盤或煞車踏板的自駕車的汽車製造業者，須尋求豁免於聯邦安全標準，該標準要求新車須由人類駕駛操控。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）13日在官網上公布最新文件，表示將「簡化」該豁免流程。目前政策下，跑完豁免流程可能需耗時數年。NHTSA首席顧問西姆斯豪瑟（Peter Simshauser）表示，「期待未來大部分的豁免要求都能在幾個月內做成決議，而不必花上幾年。」

此舉無疑是減輕特斯拉打算大量部署自駕車款Cybercab計畫中所面臨的最大制度性阻礙。這款沒有方向盤及煞車踏板的新車去年首次亮相，若沒有政府單位提供豁免，將妨礙該車款推出。

Cybercab是特斯拉推進人工智慧及機器人的關鍵部分。執行長馬斯克曾表示，該領域對公司的未來至關重要。

特斯拉計劃本月稍晚於德州奧斯汀推出自駕計程車服務，使用自動駕駛的Model Y休旅車，並由遠端人員監督。特斯拉期望，Cybercab明年開始量產後，能整合進車隊裡。

除此之外，消息人士告訴路透，在川普與馬斯克公然爭吵後，白宮本月稍早指示美國國防部及美國航空暨太空總署（NASA）就馬斯克旗下SpaceX價值數十億美元的合約，蒐集更多細部資料。

路透無法確認，白宮是否有意取消SpaceX目前手中合計約220億美元聯邦政府合約的任何一項，但重新檢視合約的舉動，顯示當局正依循上周川普與馬斯克爭吵時所發出的威脅，即可能中止與馬斯克旗下公司的業務往來與補貼。川普6日在空軍一號上告訴記者：「我們將會仔細審視一切。」

在寄給路透的信件中，白宮發言人並未回覆馬斯克業務相關問題，僅表示「川普政府會盡力嚴加檢驗所有標案及合約的流程。」