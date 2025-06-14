以伊激烈交戰 美債為何不漲反跌？分析師：原因錯綜複雜

以色列大規模轟炸伊朗，並瞄準德黑蘭核設施，招致伊朗飛彈反擊，中東地緣政治緊張情勢急遽升溫，但美國公債價格13日不漲反跌，反倒是美元和黃金吸引避險買盤，顯示全球投資人對美國資產信心減弱，也反映停滯性通膨顧慮再起等因素。

基準的美國10年期公債價格13日回跌，走勢與價格反向的殖利率躍升6.5個基點至4.423%，迥異於往常中東緊張情勢升溫時避險買盤湧入觸動美債大漲的情況。

以伊交戰加深停滯性通膨疑慮

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗接受CNBC訪問時說：「世界正對美國主權債失去信心。追蹤避險資金流動，找不到流入美國債市的跡象。」

伊爾艾朗另撰文指出，以伊交戰時機再糟不過，因為時值全球經濟脆弱關頭，中東戰火復熾刺激油價上漲將進一步升高成長和通膨風險、加深「停滯性通膨」顧慮。而且，此刻主要國家財政和貨幣政策工具都難以施展，政策反應空間有限。

道明證券首席美國利率策略師戈德伯說：「油價和大宗商品行情上漲，確實會加劇停滯性通膨震撼。」

「停滯性通膨」發生在經濟步履蹣跚而通膨仍居高不下之時，讓金融資產陷入險境，因為央行致力抗通膨，並無餘力降利率協助刺激成長。

市場屏息觀望Fed利率決策

美國聯準會（Fed）下周將召開兩天貨幣決策會議，一些交易員可能因此退場觀望，特別是美債在周五賣壓湧現前已連漲數日，反映最新通膨數據降溫、初領失業救濟金人數竄高助長降息預期，以及10年期公債標售情況良好顯示需求不墜，可能促使部分投資人趁機獲利了結。

道瓊市場數據顯示，對Fed利率政策敏感的美國2年期公債殖利率13日挺升5.3個基點至3.957%，一周來共下滑8.2個基點。10年期公債殖利率周線下滑8.5個基點至4.423%。30年期殖利率周線跌4.8個基點，收在4.913%。債券價格與殖利率呈反向關係，1個基點等於0.01%。

先鋒集團全球利率主管哈倫表示，債券投資人除關注中東衝突外，也緊盯關稅最新消息、勞動市場轉弱跡象，以及「大而美」減稅與支出法案在參議院的進展。他指出，本周標售的新債需求紮實，暫時化解供過於求的顧慮。

但Janney Montgomery Scott首席固定收益策略師勒巴斯指出，中東緊張情勢觸動美元和金價大漲，美債反遭賣壓，凸顯白宮政策不確定性和美債發行量大增，已搖撼美國公債作為避險天堂的地位。

不過，戈德伯認為，倘若以伊交戰擴大為廣泛的地緣政治衝突，美國公債需求可能再度回升。