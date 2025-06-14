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2025年1至5月 巴西對美出口金額創新高

中央社／ 聖保羅13日專電

根據巴西美國商會的數據，今年1月至5月巴西對美國出口額達167億美元，創下歷史新高，並較2024年同期成長5%，加強美國作為巴西工業產品主要目的地的戰略作用。

根據巴西美國商會（Amcham Brasil）的數據，今年1月至5月期間，巴西對美國進口也較去年同期成長9.9%，總額為177億美元，主要產品是非電動馬達和機械設備、燃油、原油和飛機

商會會長尼托（Abrão Neto）表示，儘管美國總統川普（Donald Trump）宣布的貿易關稅存在不確定性，在更具挑戰性的情況下，雙邊貿易也證明具有彈性，兩國之間的貿易持續成長，加強巴西和美國作為彼此戰略合作夥伴的作用。

1月至5月期間，巴西對美國的79%出口由工業產品組成，包括飛機、燃料、加工食品、化學品和機械；推動今年的成長品項包括牛肉（+196%）、果汁（+96.2%）、咖啡（+42.1%）和飛機（+27%），使巴西成為需求強勁行業的戰略供應商。

尼托指出，即使徵收關稅，巴西產品仍在美國市場保持競爭力，並在許多方面處於全球領先地位，例如肉類、果汁和飛機；加強巴西和美國之間的對話與合作至關重要，尤其是減少商業壁壘和擴大貿易投資機會。

商會數據還顯示，即使半成品鋼材的關稅加徵為25%，今年截至5月，巴西產品價值仍增加7.3%，出口量成長28.4%。然而，因巴西對美國出口中有些是在墨西哥附近的港口進行，加上6月4日鋼鐵產品出口關稅上調至50%，可能影響巴西未來幾個月的競爭力，所以實際影響還有待觀察。

尼托強調，雖然截至4月的累計數據，美國對全球貿易逆差增加46.7%，與巴西的貿易對美國仍處於有利的平衡中，加強雙邊關係作為兩國戰略互補的潛力。

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