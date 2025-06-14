華為今年AI晶片 美商務部：估產20萬顆

美國商務部工業與安全局（ＢＩＳ）局長凱斯勒十二日在聯邦眾議院聽證會作證時說，中國大陸華為今年最多生產廿萬顆自家昇騰人工智慧（ＡＩ）晶片，其中大多供應大陸市場。此外，對於美國會否開放出口輝達等公司的高階晶片至大陸，他答道，「當然不會，我們不會把最好的東西送給他們」。

凱斯勒說，「我們不能有錯誤的安全感，必須認清中國正迅速趕上。我們不應僅因他們的先進晶片產量還小，就感到自滿，因為他們進軍全球的野心很大」。

加拿大研究機構TechInsights估計，去年大陸ＡＩ加速器需求約一五○萬顆。此外，華為和其他大陸本土手機品牌還需數以千萬計的高階晶片。相較之下，軟銀和OpenAI支持設在德州的美國「星際之門計畫」資料中心，最終預計僅配置約五十萬顆晶片。