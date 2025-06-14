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中東緊張升溫 金融市場動盪

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
以色列13日對伊朗發動大規模軍事攻擊，中東緊張急遽升溫。圖為伊朗德黑蘭市中心，消防員、救援人員在受空襲的現場救災。歐新社
以色列13日對伊朗發動大規模軍事攻擊，中東緊張急遽升溫。圖為伊朗德黑蘭市中心，消防員、救援人員在受空襲的現場救災。歐新社

以色列13日對伊朗發動大規模軍事攻擊，並擊斃伊朗至少三名高階將領，伊朗揚言嚴厲反擊，中東緊張急遽升溫，影響可能涵蓋石油與天然氣供應、海運運價等面向，國際油價13日盤中跳漲，美元與黃金等避險資產走揚。

布蘭特原油期貨和西德州中級原油期貨13日盤中一度飆漲逾13%，稍後漲幅收斂，布蘭特油價漲7.8%至每桶74.77美元，西德州原油漲8.5%至每桶73.82美元，歐洲天然氣期貨攀漲5.7%，紐約黃金現貨漲1.2%至每英兩3,426.94美元，美元指數強升0.5%，全球股市走低。

以伊發展與市場反應
以伊發展與市場反應

以色列大規模空襲主要瞄準核子與飛彈設施，表示為「對伊朗的先發制人攻擊」，總理內唐亞胡表示，在消弭「威脅以色列存續的明確而現有危險之前，行動將一直持續」。伊朗的納坦茲（Natanz）核子設施受損，國際原能總署（IAEA）表示，當地放射線水準並未明顯升高。

以色列情報機構摩塞德同時也在伊朗展開行動，損害伊朗的飛彈陣列與防空能力。

這次打擊也重創伊朗的軍事指揮鏈與核子科學發展，擊斃伊朗武裝部隊總參謀長巴蓋里、伊朗革命衛隊指揮官薩拉米等至少三名高階將領，知名學者和核子科學家也喪生。伊朗揚言嚴厲反擊，並指控美國提供以國支持。伊朗據傳出動超過100架無人機，但伊朗通訊社否認。

美國國務卿魯比歐表示，這是以色列片面對付伊朗的自衛行動，美國並未涉入。美國總統川普在社群媒體發文表示，他兩個月前已給伊朗最後通牒，呼籲伊朗在下次可能更殘酷的攻擊之前，接受核子協議。他後來說，伊朗官員致電給他，討論情勢。

分析師指出，以色列的攻擊正使中東情勢朝爆發戰爭的方向惡化，可能波及更多產油國、以色列天然氣生產，牽動海運運價，因為可能促使油輪繞道，並限制運能。各界正緊盯伊朗是否履行封鎖荷莫茲海峽的威脅。

美國 伊朗 以色列

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