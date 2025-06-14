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陸企突圍 數據「繞道」運算

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

在美國施壓導致中國大陸企業更難把遭管制的人工智慧（AI）輸入境內之際，中國大陸AI又想出繞過美方管制的新方法：把裝滿數據的硬碟帶到國外，在當地用先進AI晶片訓練模型，再把訓練完的模型帶回國內。

美國媒體報導，3月上旬有四名中國大陸工程師，每人帶著一只裝有15顆硬碟的行李箱，從北京飛到馬來西亞。這些硬碟存有80TB的Excel表格、圖像和短影片，將用來在馬來西亞的資料中心訓練AI模型。

這群工程師的雇主在馬來西亞的資料中心，租用約300台內含輝達先進晶片的伺服器。這些工程師將資料餵進AI模型後，再將模型帶回中國大陸。

相較下，之前中國大陸AI開發商是透過第三國把AI硬體走私到中國大陸，但近幾個月來，在美國施壓下，這套手法已更難實行，迫使陸企嘗試另一種選項：將數據帶出中國大陸，接著在東南亞和中東等地區，使用當地的美國AI晶片。

報導指出，這項馬來西亞訓練計畫花了好幾個月的準備時間，工程師後來決定，直接把帶著硬碟飛往國外進行訓練，是最快的方式，因為在難以把晶片和伺服器等硬碟輸入中國大陸之際，透過網路傳輸大量數據費時好幾個月。在出發前，這群工程師以超過兩個月的時間優化數據組並調整AI訓練方案，因為把數據攜出馬來西亞後，可能很難再大幅調整。

前美國商務部官員肯德勒表示，這些手法測試美國管制措施的極限，「這是我們持續一直在擔憂的」。

馬來西亞 AI

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