1分鐘看世界／石破茂兌現競選承諾 全民普發2萬日圓現金

日相石破茂13日宣布，將全民普發2萬日圓現金，且每位孩童加碼2萬日圓，所得未達課稅門檻的家庭也可能每人加碼2萬日圓，做為7月20日參議院選舉的競選承諾。近來石破茂的支持率已回升至39%。

南韓／外資上月買超92億美元股債 近兩年來最大淨流入額

央行13日公布，外資5月買超價值92.9億美元的南韓股票及債券，是2023年5月來最大淨流入額，股票是去年7月以來首度由賣轉買，反映國內政局明朗及美國貿易政策憂慮緩和。

印尼／攜手星國簽署備忘錄 布局低碳電力跨境交易

能源部13日與新加坡簽署諒解備忘錄，將在低碳電力跨境交易、碳捕集與封存方面攜手合作。根據雙方簽訂的初步協議，兩國將草擬政策、監管框架和商業安排，以利印尼電力輸往新加坡。

法國／BPCE要收購Novo銀行股權 象徵葡國復甦新篇章

銀行集團BPCE同意向美國私募公司Lone Star，收購葡萄牙Novo銀行的75%股權，對Novo銀行的估值達64億歐元（74億美元），明年上半年可望完成，象徵葡國從歐債危機復甦進入新篇章。

加拿大／加速開發「火環」關鍵礦藏 預定兩年內動工

安大略省表示，將加速開發北部的「火環」（Ring of Fire）關鍵礦藏，目標是24個月內動工。火環蘊藏豐富鎳和銅等礦物，開發進度因位處原住民部落、與成本和環境風險而延後。

美國／國會預算辦公室估算 共和黨租稅法案恐劫貧濟富

國會預算辦公室（CBO）估算，共和黨「租稅－支出法案」將使中等所得家庭一年受益500-1,000美元，高所得家庭受惠12,000美元，最低所得者將損失1,600美元資源，暗指劫貧濟富。

美國／蘋果iOS明年春季更新 語音助理Siri可望升級

彭博資訊報導，蘋果已設定內部目標，將在明年春季釋出iOS 26.4更新時，推行延遲已久的語音助理Siri升級，時程取決於是否遭遇新挑戰，牽動蘋果扭轉人工智慧（AI）落後頹勢的努力。

阿根廷／上月CPI僅成長1.5% 總統米雷伊抗通膨有成

5月消費者物價指數（CPI）比4月攀升1.5%，遠低於4月的2.8%，為近五年來首度低於2%，更比2023年12月的高點25.5%大幅滑落，象徵總統米雷伊抗通膨努力的重大勝利。