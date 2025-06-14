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美元避險資產光環減弱

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

受「拋售美國」交易衝擊，美元今年來已累計貶值逾9%，貶幅為1980年代以來同期最大，以色列攻擊伊朗的緊張氛圍也只帶動美元有限回升，凸顯美元的避險資產光環減弱，也彰顯美元後市仍取決於美國總統川普的貿易與租稅政策。

中東緊張升高刺激避險資產買盤，帶動美元指數13日盤中強升0.5%，報98.477，即便如此，今年來仍累計貶值9.2%，而且美元因中東緊張升溫刺激的升幅也很有限。ING外匯策略師裴斯可指出，在這種重大事件，美元理應漲得更多，但迄今的漲幅顯然猶如「半瓶水」，「再次證明美元作為避險資產的價值減弱」。

美元近來的走勢主要受到川普和財長貝森特言論的影響。ING全球市場主管透納預期，美元還會再貶值，「雖然我們預期美元不會崩跌，但仍有足夠的負面因素，讓美元今年底前承受壓力」。

美國 川普 中東

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