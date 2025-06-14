以伊衝突…全球經濟又遇逆風 小摩：油價恐飆至130美元

今年全球經濟已因全球貿易關係緊張屢受衝擊，能源價格走低原是少數利多。倘若以色列空襲伊朗後油價漲勢持續，這股順風恐迅速轉為逆風。若衝突延燒，荷姆茲海峽航運受阻，全球液化天然氣（LNG）市場也會遭重擊。

國際油價聞訊飆漲。摩根大通先前警告，若荷姆茲海峽遭到封鎖或中東衝突擴大，「最嚴重情境」下油價可能飆至每桶130美元。

若油價長期居高不下，亞洲仰賴石油進口的新興市場中，以印度、菲律賓、泰國和越南最為脆弱。

穆迪分析亞太區經濟主管艾爾在彭博電視受訪時說：「美國保護主義已讓全球經濟不確定性升溫、局勢混亂，油價此時再度大漲，對全球經濟而言時機實在不妙。」

分析師認為，若油價大幅且持續攀升，將加劇川普關稅帶來的通膨壓力。市場對通膨預期仍未穩固，美國聯準會（Fed）恐難以忽視。Fed下周將召開利率決策會議；英國、瑞典、瑞士和日本央行也將於同周開會。AMP雪梨辦公室副首席經濟學家穆西娜表示，各國央行可能會承認不確定性升高，但仍傾向淡化油價上漲的影響。

全球約兩成LNG由卡達供應，而卡達出口全靠此要道，並無替代航線。彭博經濟研究指出，若衝突持續，屆時全球LNG供應將極度吃緊，歐洲天然氣價格勢必大幅上揚。

不過，Westpac首席經濟學家艾利斯表示，多數央行傾向把油價飆升視為供給面衝擊，除非時間拉長或明顯推升通膨預期。鑒於以色列和伊朗經濟規模相對有限，油價對全球經濟成長的直接衝擊不大，主要影響將是通膨，及企業與消費者信心。

另外，做空油價的交易員猝不及防，慘遭軋空，迫使市場重新評估短期油市前景。此時正值OPEC+增產，逐步恢復每日220萬桶的產能。顧問公司Energy Aspects研究主管沈恩說，交易員原以為OPEC+增產會產生更大的直接影響，低估了實際供應緊繃程度。

許多人仍預測，在OPEC+供應增加的推動下，第4季就會供過於求。若地緣風險未進一步升級，摩根士丹利預估，2025年底全球原油過剩將達每日80萬桶，2026年擴至130萬桶，可能壓低明年上半年布蘭特油價至50美元的中段（mid-50s）。