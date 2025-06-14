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斥資2,000億美元 美光衝刺美國製造、研發

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

美光科技（Micron）12日宣布，將投資約2,000億美元在美國製造和研發，成為川普去年贏得大選以來，最新一個承諾在美大舉投資的企業。

美光在聲明中表示，將投資約1,500億美元於美國本土製造產能，另外500億美元將用於研發，投資總額將比原先計劃多出300億美元，額外資金將用於一系列項目，包含把與高頻寬記憶體（HBM）密切相關的先進封裝技術帶到美國，促進HBM的長期成長，這對AI市場來說至關重要。美光也將在愛達荷州波伊西市（Boise）興建第二座先進記憶體晶片廠，完成後，計劃把先進HBM封裝能力引進美國。美光並將在維吉尼亞州擴建並翻新現有晶圓廠。

美光表示，「這些投資是為了讓美光能夠因應預期中的市場需求、維持市占，並支持美光在美製造四成DRAM的目標」，整體投資將創造約9萬個直接和間接的工作機會。川普政府為刺激經濟並增強製造業基礎，已將企業在美投資成為施政優先項目。

美國 川普

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