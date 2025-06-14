沃爾瑪、亞馬遜研議發穩定幣

美國媒體引述知情人士報導，沃爾瑪和亞馬遜等美國大型商家，正在研究如何發行或使用穩定幣，來讓其經手的大量現金和信用卡交易跳脫出傳統金融體系，並為其省下數十億美元手續費。

這項動作將讓美國的銀行感到不安。由於擁有龐大的顧客和員工網絡、豐富的數據，以及大幅寬鬆的監管規定，零售和科技公司長期以來都被視為是銀行的特別威脅，包括地區和社區銀行在內。

目前穩定幣主要用於存錢或購買其他加密貨幣。這種加密幣與美元或其他國家貨幣維持一定匯率，並以現金或美國政府公債等類現金資產的儲備做為支撐。

這些零售商的最終決定將取決於美國國會正在審核的GENIUS法案，這項法案將為穩定幣建立監管框架。

商家貿易團體近月來已積極和國會議員會談，以推動天才法案過關。這些團體表示，為穩定幣建立監理框架，將使商家能擁有替代的支付選項，可大幅降低商家支出，並對信用卡公司Visa和萬事達卡創造競爭。

除了可為商家省下手續費外，穩定幣也可提供更快的支付結算流程，可能會讓供應商位在海外的商家對其特別有興趣。

另一方面，美國金融科技公司Chime Financial 13日掛牌首日股價大漲37%，市值一舉達到135億美元。該公司以每股27美元首次公開發行股票（IPO），並籌得8.64億美元，為美國今年第六大IPO，12日收盤時股價上漲至37.11美元。

在美國總統川普4月2日宣布關稅導致許多企業暫緩上市計畫後，美國IPO市場近期出現溫和回溫。下周至少還有兩家大公司的IPO準備定價，包括Caris生命科學將籌資4.23億美元，以及Slide保險控股將籌資3.4億美元。

此外，加密幣交易所Coinbase 12日和美國運通卡合作推出首張聯名信用卡，且只有該平台訂閱產品Coinbase One的美國會員可以申辦，將提供更高質押獎勵等福利。

同時，Coinbase也推出更低成本的「基本方案」，月費只要4.99美元，遠低於一般版的29.99美元。