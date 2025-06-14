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Adobe調高2025年全年財測

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

奧多比（Adobe）上季獲利優於分析師預期，並調高全年營收預測，反映人工智慧（AI）驅動需求，但投資人對這家創意軟體公司能否擊退AI工具後起之秀仍有疑慮。

奧多比第2季調整後每股盈餘5.06美元，營收成長11%至58.7億美元，分別優於去年同期的4.48美元和53.1億美元。FactSet訪調分析師平均預估每股盈餘4.97美元、營收58億美元。

財務長杜恩表示，上半年度表現強勁，因此調高2025年度總營收和每股盈餘目標。

全年盈餘如今估為每股20.5美元至20.7美元，比原估的20.2至20.5美元上修；全年營收預測調高至235億至236億美元，也高於原估的233億至236億美元。

奧多比13日日早盤跌逾6%。該股今年來跌7%。奧多比3月發布的財測讓人失望，且面臨生成式AI創意平台競爭加劇。

隨著使用者踴躍嘗試生成式AI工具製作圖片和影像，奧多比聚焦這塊市場，除AI相片編輯工具Firefly外，2月正式推出Firefly影片模型，3月宣布升級一系列AI產品，並於5月宣布Creative Cloud平台調價格。

其他科技公司也紛紛推出AI工具，例如OpenAI的ChatGPT、Canva的Imgagte Generator，以及Alphabet的Veo3。

財務 分析師

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