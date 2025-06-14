Meta進擊AI領域 跨大步

臉書母公司Meta 12日表示，已經完成對人工智慧（AI）新創公司Scale AI的投資，將聘請現年28歲的Scale AI共同創辦人兼執行長汪滔，協助管理Meta的AI研發，未透露其他細節。知情人士透露，Meta投資143億美元，交易後Scale AI的估值達到290億美元。

彭博資訊指出，這是場不尋常的交易，顯示Meta想要加速追趕AI發展的腳步。

消息來源表示，作為交易的一部分，汪滔將在Meta的AI團隊中有個新角色，他會加入該公司專注於開發「超級智慧」的部門。該部門的目標是開發可與人類表現相當的AI，被稱為通用人工智慧（AGI）。汪滔將繼續擔任Scale AI董事會成員。

Meta未透露其他細節。知情人士指出，Meta此次收購Scale AI的49%股份，都沒有投票權。

Meta執行長祖克柏今年將AI視為公司最優先發展重點，投入數百億美元用於AI基礎設施與人才招募。但在今年4月推出大型語言模型Llama 4後，外界普遍反應平淡。

彭博指出，從那時開始，祖克柏親自投入更多時間參與AI發展，積極招募頂尖AI專家與科學家加入新成立的「超級智慧」團隊，還曾在自家親自接待候選人，甚至重新安排辦公室坐位，讓AI團隊更接近他的辦公室。Meta和祖克柏也向來自Google母公司Alphabet及新創公司Sesame AI等公司的頂尖人才，開出極具吸引力的薪酬方案，積極挖角。

這筆與Scale AI的交易顯示，向來較少投資新創的祖克柏，似乎正在效仿亞馬遜、微軟和Google的策略，也就是與知名AI新創合作，延攬其關鍵人才，藉此在不引發監管審查的情況下，擴大AI影響力。不過，有別於其他AI新創，Scale AI並不專注於開發大型語言模型。成立於2016年的Scale AI，主要為包括Meta、OpenAI在內的企業，提供AI模型訓練與優化所需要的資料服務，也為企業與政府打造客製化的AI應用。

彭博分析，Meta與Scale AI合作，可望幫助Meta在AI競賽中追趕Google與OpenAI，加深與美國政府的關係，尤其是在國防科技領域。現年28歲的汪滔擅於拓展人脈，亦透過遊說活動與美國國會議員建立聯繫。

Scale AI近年業務成長迅速。據彭博4月報導，2024年營收達約8.7億美元，今年營收預計可達20億美元。在去年的一輪募資裡，Scale AI的估值約為140億美元。

Wolfe Research分析師卡朱里亞說 ：「Meta很明顯在這項交易後，將會更加積極，因為不想落後。這麼大手筆的投資，不僅代表對公司非常重要，也顯示出他們知道自己必須這麼做。」