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中東戰雲密布！市場避險需求增加 美股道瓊早盤挫逾600點

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中東戰雲密布！市場避險需求增加 美股道瓊早盤挫逾600點

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
以色列對伊朗發動空襲，加劇中東緊張情勢，美股13日早盤則全面下挫。路透
以色列對伊朗發動空襲，加劇中東緊張情勢，美股13日早盤則全面下挫。路透

以色列伊朗發動空襲，加劇中東緊張情勢，推升國際油價13日漲逾8%，投資人避險需求增加，使美元走高，國際金價也漲逾1%，美股13日早盤則全面下挫。

道瓊工業指數早盤跌606點，或1.4%，標普500指數跌0.9%，那斯達克指數跌1%。費城半導體指數下挫1.7%、台積電ADR跌1.8%。輝達和特斯拉均跌逾1.5%。

隨著油價竄高，能源類股雪佛龍石油公司（Chevron）早盤漲0.75%，康菲石油（ConocoPhillips）則躍漲3.6%。國防類股如洛克希德馬丁（Lockheed Martin）揚升3.5%，雷神技術公司（RTX Corp.）也漲逾2%。

Vital Knowledge分析師Adam Crisafulli指出，「市場的反應方向可以預期（油價飆升、股市下挫），但今早（至目前為止）卻相對平靜，主因伊朗軍力嚴重減弱，使德黑蘭發動至少是直接反擊的激進反應能力受限，以及OPEC+近期開始增產」。

其他個股方面，奧多比（Adobe）上季獲利優於分析師預期，並調高全年營收預測，但投資人對這家軟體公司能否擊退AI工具後起之秀仍有疑慮，13日早盤股價一度重挫6.4%。

美股 油價 指數 伊朗 以色列 中東

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