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買方進場良機須備足自備款

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

信義房屋北市萬隆捷運店主任業務林佳靜說，文山區分為木柵及景美二個區塊，萬隆捷運商圈屬於景美地區，區域房市有很強的地緣性買方支撐，區域房市保值力相當不錯。

林佳靜表示，現在市況相當有利誠意買方，不僅競爭者少且屋主對價格也比較能談，同時相對也有較多好物件釋出，算是好的購屋時機，但是因政府「房貸限貸令」嚴格，提醒自住買方先評估自備款數額。

林佳靜指出，這波政策打炒房，不希望銀行貸款資金流入非自用買方上，因此在不動產資金放貸上管控相當嚴格，至今仍未放鬆，尤其「新青安」優惠房貸政策申請，因先前有被濫用的案件出現，因此不同以往、今年買方在購屋上必須先釐清自身財務規劃、預算，舉例來說，買方可以先進行線上房貸試算，預先了解自身自備款、銀行貸款可能額度會有多少。

她表示，尤其可事先詢問薪資轉帳銀行，並規劃、準備好自備款，去年自備款可能準備二成、銀行房貸可以抓八成，不過現在銀行放貸額度不少七成都不到，因此自備款上建議從三成提高至四成，並需先預留裝潢款項。

額度 自備款 捷運

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