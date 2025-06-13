研調：iPhone登5月大陸手機市場銷售冠軍 與關稅前搶購潮有關
研調機構Counterpoint Research公布，蘋果iPhone在5月登上中國大陸手機銷售冠軍，iPhone在4、5月間的全球銷量更較去年同期勁增15%，締造後疫情時代最亮眼的表現。
路透報導，Counterpoint的數據顯示，iPhone全球銷量躍增，主因是中國大陸與美國的銷量回升；在日本、印度與中東市場也出現雙位數成長。此外，消費者趕在美國關稅上路前搶購iPhone，也是推升銷量的原因之一。
Counterpoint資深分析師林艾文（Ivan Lam，音譯）表示，iPhone第2季的銷售展望目前看俏，「但一如既往，仍受美國與中國大陸這兩大市場左右」。
Counterpoint根據中國信息通信研究院的數據推估，4月外國品牌手機在中國大陸的銷量達352萬支，年增2萬支。
為抵禦來自中國大陸品牌的競爭壓力，蘋果已在中國大陸調降iPhone售價。在當地電商平台上，最新款iPhone 16系列機型5月最高可折人民幣2,530元（約351美元）。
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