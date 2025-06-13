傳騰訊考慮買下南韓Nexon 楓之谷、爆爆王等超夯IP恐將易主
中國大陸網路巨頭騰訊控股據傳正在探索收購南韓遊戲業者Nexon的可能性，設法鞏固其獲利豐厚的遊戲業務。
彭博引述知情人士報導，騰訊已接觸Nexon創辦人金正宙的遺屬，討論收購的可能性，後者正與顧問討論並評估選項；目前仍不清楚Nexon母公司NXC對出售股份的態度，這次洽談也不一定會達成交易。
Nexon在東京的股價13日一度大漲10%，尾盤漲幅收斂，終場收漲8%。
Nexon1994年創立於南韓、2011年在日本上市，以「楓之谷」、「爆爆王」等遊戲而聞名。騰訊曾於2019年尋求收購Nexon，近期也對其他南韓資產有所行動；騰訊音樂5月底同意收購SM娛樂近10%股份。
根據Nexon的中期報告，截至6月30日，金正宙遺屬透過家族投資公司NXC及其關聯企業NXMH，握有Nexon 44.4％的股份。金正宙遺孀柳貞賢（音譯）與兩名女兒共持有NXC股份約67.6％。
彭博行業分析師指出，由於騰訊在規模、財力以及品牌能見度方面等優勢，這起併購可能帶來顯著的綜效，視支付的估值而定，但也可能引起南韓監管機關的審查。此舉不僅強化騰訊在智慧財產權方面的布局，也有助其進一步打入規模雖小但獲利可觀的南韓在地市場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言