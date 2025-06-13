傳騰訊考慮買下南韓Nexon 楓之谷、爆爆王等超夯IP恐將易主

中國大陸網路巨頭騰訊控股據傳正在探索收購南韓遊戲業者Nexon的可能性，設法鞏固其獲利豐厚的遊戲業務。

彭博引述知情人士報導，騰訊已接觸Nexon創辦人金正宙的遺屬，討論收購的可能性，後者正與顧問討論並評估選項；目前仍不清楚Nexon母公司NXC對出售股份的態度，這次洽談也不一定會達成交易。

Nexon在東京的股價13日一度大漲10%，尾盤漲幅收斂，終場收漲8%。

Nexon1994年創立於南韓、2011年在日本上市，以「楓之谷」、「爆爆王」等遊戲而聞名。騰訊曾於2019年尋求收購Nexon，近期也對其他南韓資產有所行動；騰訊音樂5月底同意收購SM娛樂近10%股份。

根據Nexon的中期報告，截至6月30日，金正宙遺屬透過家族投資公司NXC及其關聯企業NXMH，握有Nexon 44.4％的股份。金正宙遺孀柳貞賢（音譯）與兩名女兒共持有NXC股份約67.6％。

彭博行業分析師指出，由於騰訊在規模、財力以及品牌能見度方面等優勢，這起併購可能帶來顯著的綜效，視支付的估值而定，但也可能引起南韓監管機關的審查。此舉不僅強化騰訊在智慧財產權方面的布局，也有助其進一步打入規模雖小但獲利可觀的南韓在地市場。