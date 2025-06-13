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「起飛已經開始」AI超越人類智慧 奧特曼透露：恐已通過奇點
OpenAI執行長奧特曼認為，人類實際上已無法掌控人工智慧（AI）何時能夠超越人類智慧的「奇點」（point of singularity），他更指出，世界甚至可能已經通過這個奇點。
奧特曼11日在一篇部落格文章寫道，「我們已通過事件視界（event horizon）」，「起飛已經開始了」，即便如此，「迄今的情況似乎還沒有想像中那麼怪異」，「機器人還沒有開始在街上行走，我們多數人也還沒整天和AI說話，人們仍會因疾病離世，我們依然無法輕易上太空，宇宙還有很多我們不了解的地方」。
但奧特曼說，目前使用中的AI系統在許多方面都比人類更聰明，「上億人每天依賴AI，也（把AI）用於愈來愈重要的任務；一個小小的新能耐就能創造龐大的正面影響；一個被上億人（使用所放大）的小失誤，也會造成巨大的負面衝擊」。
他表示，現在人們編寫電腦程式碼的方式與以往不復相同，明年將出現能夠產生全新洞見的AI系統，後年可能會有能在現實世界完成任務的機器人，到2030年時，「智慧和活力－構想以及實現構想的能力－都到處都是」。
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