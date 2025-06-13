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「股神」巴菲特加持的光環消散 波克夏股價一度落入修正區

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
波克夏股價12日盤中跌入修正區，市場認為，可能與巴菲特年底前將交棒有關。美聯社
波克夏股價12日盤中跌入修正區，市場認為，可能與巴菲特年底前將交棒有關。美聯社

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司，12日盤中股價一度落入修正區，顯示巴菲特光環帶來的溢價效應持續消退。

波克夏A股12日盤中一度跌破727,000美元，較5月2日創下的紀錄高點809,350美元下跌10%，進入技術修正區，但收盤回升至735,000美元。相較下，標普500指數同期上漲6%，波克夏股價則罕見地相對疲弱，市場認為這與巴菲特在5月3日股東大會上宣布，將於年底前把執行長一職交棒給亞伯有關。

不過，一些投資人認為，波克夏的修正行情可能已近尾聲，原因是相較於3月31日的淨值，股價淨值比為相對合理的約1.6倍，接近過去幾年的均值約1.5倍，也較5月初高點約1.8倍明顯回落。

此外，波克夏將重啟庫藏股，也可能提升股價吸引力。從去年5月到今年4月，波克夏未進行任何股票回購，似乎反映巴菲特認為，股價相對於實質價值偏高。

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