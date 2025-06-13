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台積電下個去法國？總統馬克宏放話 要生產2奈米晶片

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖左至右分別為Mistral AI執行長孟施、輝達執行長黃仁勳與法國總統馬克宏。路透
圖左至右分別為Mistral AI執行長孟施、輝達執行長黃仁勳與法國總統馬克宏。路透

法國總統馬克宏正推動法國成為全球最先進半導體製造重鎮，擘劃挺進2奈米製程的野心，並呼籲鴻海協助強化法國半導體能力。

馬克宏在法國巴黎VivaTech會議一場小組討論會上表示，法國必須藉由生產全球最先進的2至10奈米半導體，在全球科技供應鏈取得一席之地，但他也坦承如果要達成這些目標，法國可能需要台積電三星等跨國企業在該國設立製造工廠。目前全球5奈米以下晶片主要由台積電和三星生產，蘋果最新iPhone搭載的晶片，由台積電以3奈米技術打造。

馬克宏說：「如果想強化我國產業，我們如今必須持續擴大生產等級合適的晶片。」

參加這場小組討論會的還有輝達執行長黃仁勳，以及法國Mistral AI執行長孟施（Arthur Mensch）。黃仁勳表示，輝達旗下第一顆繪圖處理器（GPU）就是在法國製造，生產這顆GPU的是目前已改名為意法半導體（STMicroelectronics）的SGS-Thomson Microelectronics。

另一方面，馬克宏也提及法國國防電子業者泰雷茲（Thales）、互連元件製造商Radiall及鴻海新合作關係；這些公司正探索在法國設立半導體組裝線與測試工廠可能性。馬克宏表示，希望說服這些企業全面進軍製造領域，而非局限於測試，進一步鞏固法國晶片能力。

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