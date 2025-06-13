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萬海旺春輪火警…2台灣船員仍未尋獲 家屬焦急飛印度等消息

中央社／ 芒加羅13日專電
萬海航運所營運的WAN HAI 503旺春輪9日發生火警，黃金救援72小時已過，仍有2名台灣船員失聯，焦急的家屬將飛到印度，等待搜救結果。 美聯社
萬海航運所營運的WAN HAI 503旺春輪9日發生火警，黃金救援72小時已過，仍有2名台灣船員失聯，焦急的家屬將飛到印度，等待搜救結果。 美聯社

萬海航運所營運的WAN HAI 503旺春輪9日發生火警，黃金救援72小時已過，仍有2名台灣船員失聯，焦急的家屬將飛到印度，等待搜救結果。

萬海航運所營運的WAN HAI 503旺春輪9日發生火警，船員棄船逃生，船上共有22名船員，其中18人獲救（含4名台灣船員）、4人失聯（含2名台灣船員）。

獲救船員目前被安置在印度西南部城市芒加羅（Mangaluru），而根據中央社記者在芒加羅所獲得的消息，2名失聯台灣船員的家屬將飛到印度等待搜救結果，預計週末就會抵達芒加羅。

芒加羅印度海岸警衛隊（ICG）官員表示，海上災難救援的黃金時間是72小時，但ICG的行動會持續10天到15天。

該官員指出，ICG有直升機在空中找尋是否有船員落海待援，海上也有船隻全力撲滅旺春輪火勢，待安全情況許可，才能登船搜尋，確認失聯船員是否困在船上。

負責處理相關事務的人士表示，將設法與印度方面交涉，若能獲得相關許可，將安排私人船隻持續搜尋，「希望能給家屬一個交代」。

根據中央社記者獲得的資訊，已經獲救的船員將會留在當地幾週時間，協助印度政府相關單位及包括保險公司在內的民間機構釐清事發過程。

中央社記者在芒加羅與旺春輪船長在內的獲救船員見面時，看得出來眾人仍心有餘悸，彼此的交談也十分簡短，讓人嗅到沉重氣氛。

負責處理相關事務的人士告訴中央社記者說：「船員透過安排，都已經與家屬聯繫上」，家人都知道他們平安獲救，並得到很好的安置。

即便船員都想快點回家，家屬也想趕快見到歷劫歸來的船員，但負責後續處理的相關人員告訴中央社記者，船員必須留在芒加羅一段時間，協助釐清相關問題。

相關人員告訴中央社記者說：「他們（指船員）已在陪同下，向印度政府部門陳述旺春輪上的情況，包括保險公司等機構的人，已陸續抵達芒加羅，後續會逐一與船員個別訪談，釐清相關問題，所以船員得在這裡留至少兩週。」

旺春輪7日自斯里蘭卡首都可倫坡出發，預計10日抵達印度孟買，船上9日上午通報發生火警，至今仍在延燒，船身也有傾斜的情況。

除此之外，旺春輪船上陸續有貨櫃落海，根據印度官方的資料，船上載運的物品有所謂「危險物質」，加上若船艙發生漏油情況，可能會對安全、環境造成危害，因此當局密切監控中。

萬海 火災 失聯 台灣人 印度

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