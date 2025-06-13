油價軋空！以伊開戰地緣風險推升短期行情 但Q4供過於求隱現

美國可能站在以色列那邊與伊朗形成軍事對峙的風險引發油價急漲逾10%，讓做空油價的交易員慘遭軋空，迫使市場重新評估短期油市前景。

交易員先前看空的兩大理由是，OPEC+加速恢復閒置產能以及川普關稅衝擊需求；但中東戰雲密布，地緣政治風險觸發大規模空頭回補，油價單日漲幅超過10%。

Energy Aspects研究主管Amrita Sen指出，市場低估實際供應緊繃程度，空單下得太早太急。

這波漲勢恰逢OPEC+關鍵決策期。該組織苦撐近三年減產抬價後，目前正逐步恢復每日220萬桶的產能。多數分析師認為，減產邊際效益遞減，與其死守價格，不如奪回市占率，即便可能導致油價走跌。

數據機構Kpler認為，Opec+增產時機主要配合海灣國家夏季用電高峰。大部分析師先前預測，等OPEC+增產效應浮現，第4季就會供過於求。

如果若地緣風險未進一步升級，摩根士丹利預估，2025年底全球原油過剩將達每日80萬桶，2026年擴至130萬桶，可能壓低明年上半年布蘭特油價至55美元中段。