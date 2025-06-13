快訊

印度航空重大空難逾260死 母公司塔塔集團：每人賠償344萬元

「綜藝大熱門」開播12年喊停 吳宗憲宣布捐出上億身家

公布了！ 高雄立委黃捷、許智傑罷免連署宣告失敗

油價軋空！以伊開戰地緣風險推升短期行情 但Q4供過於求隱現

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
地緣風險推升油價短期行情，但第4季可能出現供過於求現象。圖為伊朗的一處煉油廠。路透
地緣風險推升油價短期行情，但第4季可能出現供過於求現象。圖為伊朗的一處煉油廠。路透

美國可能站在以色列那邊與伊朗形成軍事對峙的風險引發油價急漲逾10%，讓做空油價的交易員慘遭軋空，迫使市場重新評估短期油市前景。

交易員先前看空的兩大理由是，OPEC+加速恢復閒置產能以及川普關稅衝擊需求；但中東戰雲密布，地緣政治風險觸發大規模空頭回補，油價單日漲幅超過10%。  

Energy Aspects研究主管Amrita Sen指出，市場低估實際供應緊繃程度，空單下得太早太急。

這波漲勢恰逢OPEC+關鍵決策期。該組織苦撐近三年減產抬價後，目前正逐步恢復每日220萬桶的產能。多數分析師認為，減產邊際效益遞減，與其死守價格，不如奪回市占率，即便可能導致油價走跌。

數據機構Kpler認為，Opec+增產時機主要配合海灣國家夏季用電高峰。大部分析師先前預測，等OPEC+增產效應浮現，第4季就會供過於求。

如果若地緣風險未進一步升級，摩根士丹利預估，2025年底全球原油過剩將達每日80萬桶，2026年擴至130萬桶，可能壓低明年上半年布蘭特油價至55美元中段。

美國 石油 油價 伊朗 以色列 中東 OPEC

延伸閱讀

油價飆漲 因貿易戰而脆弱的全球經濟又遭逢逆風

戰火爆發油價飆！00673R 成交量創歷史新高 7月2日反分割投票開跑

以色列襲擊伊朗油價暴漲逾1成 法人三情境分析油價變化

以色列對伊朗發動先發制人空襲 中東緊張急遽升溫

相關新聞

黃仁勳：若美持續限制AI半導體輸陸 華為將主導大陸市場

儘管美國政府官員表示，受美國半導體出口管制影響，華為在2025年生產人工智慧（AI）晶片的能力將極為有限。但擔心可能帶來...

萬海旺春輪火警…2台灣船員仍未尋獲 家屬焦急飛印度等消息

萬海航運所營運的WAN HAI 503旺春輪9日發生火警，黃金救援72小時已過，仍有2名台灣船員失聯，焦急的家屬將飛到印...

以色列襲伊朗…日圓走升、油價急漲 日股今收跌

以色列空襲伊朗後日圓走強、油價上漲，使得依賴出口和能源的日本巿場承受壓力，加上美國可能對汽車課徵更高關稅也拖累汽車類股，...

油價軋空！以伊開戰地緣風險推升短期行情 但Q4供過於求隱現

美國可能站在以色列那邊與伊朗形成軍事對峙的風險引發油價急漲逾10%，讓做空油價的交易員慘遭軋空，迫使市場重新評估短期油市...

國際油價暴漲10% 市場憂中東爆發全面衝突 衝突升級態勢未明嚴陣以待

國際油價暴漲逾10%，創下近五個月新高。以色列對伊朗發動攻擊，而伊朗最高領袖哈米尼表示，以色列將為此「付出極其沉重代價」...

路透：鴻海97% 印度製 iPhone 直銷美國 助蘋果因應川普關稅

路透取得的報關資料顯示，今年 3 至 5 月，鴻海自印度出口的 iPhone 幾乎全數運往美國，比率高達 97%，遠高於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。