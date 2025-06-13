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油價飆漲 因貿易戰而脆弱的全球經濟又遭逢逆風

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
消防人員在伊朗德黑蘭一棟遭以色列空襲的建築外救援。以色列證實已對伊朗核設施發動打擊，全國多處傳出爆炸聲。以色列總理內唐亞胡表示，伊朗威脅到「以色列的生存」。歐新社
消防人員在伊朗德黑蘭一棟遭以色列空襲的建築外救援。以色列證實已對伊朗核設施發動打擊，全國多處傳出爆炸聲。以色列總理內唐亞胡表示，伊朗威脅到「以色列的生存」。歐新社

今年全球經濟已因全球貿易關係緊張屢受衝擊，能源價格走低原是少數利多。倘若以色列空襲伊朗後油價漲勢持續，這股順風恐迅速轉為逆風。

國際油價周五聞聲最高飆升 13%。摩根大通先前警告，若荷姆茲海峽遭到封鎖或中東衝突擴大，「最嚴重情境」下油價可能飆至每桶 130 美元。

穆迪分析（Moody's Analytics）亞太區經濟主管艾爾（Katrina Ell）在彭博電視受訪時說：「美國保護主義已讓全球經濟不確定性升溫、局勢混亂，油價此時再度大漲，對全球經濟而言時機實在不妙。」

彭博經濟學家 Jennifer Welch、Adam Farrar 和經濟學家歐樂鷹（Tom Orlik）在報告中指出，若油價大幅且持續攀升，將加劇川普關稅帶來的通膨壓力。

他們說：「這波衝擊接續疫情後通膨飆升而來，而市場對通膨預期仍未穩固，聯準會主席鮑爾團隊恐難以忽視。」

在另一份報告中，歐樂鷹與美國首席經濟學家Anna Wong 估算：若布蘭特原油漲至每桶 100 美元，美國各級汽油價格將跳升 17%，從每加侖 3.25 美元漲至 4.20 美元。他們估計，這將使消費者物價指數（CPI）年增率增加 0.6 個百分點，6 月 CPI 年增率將達 3.2%。

聯準會下周將召開利率決策會議；英國、瑞典、瑞士和日本央行也將於同周議息。

AMP 雪梨辦公室副首席經濟學家Diana Mousina表示，各國央行可能會承認不確定性升高，但仍傾向淡化今日攻擊導致油價上漲的影響。

她說：「我不認為油價的任何失衡會改變利率走勢；這不過是市場波動的另一層面。」

若衝突延燒，荷姆茲海峽航運受阻，全球液化天然氣（LNG）市場也會遭重擊。全球約兩成 LNG 由卡達供應，而卡達出口全靠此要道，並無替代航線。彭博經濟研究指出，屆時全球 LNG 供應將極度吃緊，歐洲天然氣價格勢必大幅上揚。

TD 證券亞太區策略師 Prashant Newnaha說：「進一步惡化的風險已升高，市場可能要求更高的地緣政治風險溢酬，意味著波動加劇、股市走弱，美元走強。」

若油價長期居高不下，亞洲仰賴石油進口的新興市場中，以印度、菲律賓、泰國和越南最為脆弱。為這些國家的貿易逆差占 GDP 比重偏高。標普全球評級公司去年 12 月報告指出，已開發經濟體中，日本、義大利、法國、德國和英國的貿易逆差也居高不下。

Westpac 首席經濟學家Luci Ellis 表示，多數央行傾向把油價飆升視為供給面衝擊，除非時間拉長或明顯推升通膨預期。鑒於以色列和伊朗經濟規模相對有限，油價對全球經濟成長的直接衝擊不大，主要影響將是通膨，以及企業與消費者信心。

通膨 油價

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