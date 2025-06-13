美國優越主論破滅 國際資金轉戰歐股

2025年上半年美股可說是暴漲暴跌，S&P500指數從2月超過61,000點的高點，因川普關稅2.0的衝擊，在二個月的時間內，下跌接近二成，正當全球投資人皆悲觀以待的同時，川普突然宣布關稅政策暫緩，S&P500指數又在二個月的時間內，跳升飆漲超過20%，法人表示，過去長期主導金融市場的「美國優越主義」可能邁向終結，美國以外的歐股及新興市場有望成為下半年投資主軸。

除了美股(S&P500指數)在短短四個月期間波動劇烈，這幾年大受全球關注的AI科技產業，其所代表的那斯達克指數，從2月到6月的期間內，最多下跌超過23%，隨後的回漲漲幅更是高達28%，波動度遠超S&P500指數。

美股波動度大增，同樣也影響國際資金的流向，根據Bloomberg統計，截至6月4日為止，國際資金已連續三周賣超美股，反觀歐股，國際資金已是連續八周買超，同時，歐股今年以來已是淨流入456億美元，2024年歐股則是淨流出678億美元。

M&G入息基金投資團隊指出，S&P500指數今年從高點回落的速度，創下1929年以來第八快的紀錄，與1930年、1939年、2003年等年度的極端現象相去不遠，分析背後原因，除了川普關稅政策反覆所造成的波動之外，複雜交易系統的興起、散戶更容易操作智慧型手機進出市場，以及被動和量化交易的增加，都可能助長市場飛速變動。

面對今年以來的劇烈變局，M&G入息基金投資團隊表示，美國資產是唯一選擇的認知正在改變，雖然目前美元資產仍有相當程度的不可替代性，但仍有其他的投資標的，舉例來說，部分歐洲公司將受益於國防開支增加，以及德國的5,000億歐元基礎建設基金，這項利多同樣也會為歐股未來的成長帶來助力。

M&G入息基金投資團隊表示，在歐洲以外地區發現，近期亞洲與美國的科技股歷經賣壓，浮現低接機會。許多科技公司的長期展望依然完好，其中包括半導體以及半導體資本設備領域的公司。