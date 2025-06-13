快訊

才發生重大空難 印度航空普吉島飛德里航班驚傳收「炸彈威脅」

《漫威》火箭浣熊來敲門？牠站立無辜神情爆紅 網友全被萌翻「太療癒」

東勢農民醫院火警！150人急疏散 B1機房「無熔絲開關」燒熔冒黑煙

美國優越主論破滅 國際資金轉戰歐股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
S&P500、那斯達克、道瓊歐洲600指數比較(資料來源：Bloomberg)
S&P500、那斯達克、道瓊歐洲600指數比較(資料來源：Bloomberg)

2025年上半年美股可說是暴漲暴跌，S&P500指數從2月超過61,000點的高點，因川普關稅2.0的衝擊，在二個月的時間內，下跌接近二成，正當全球投資人皆悲觀以待的同時，川普突然宣布關稅政策暫緩，S&P500指數又在二個月的時間內，跳升飆漲超過20%，法人表示，過去長期主導金融市場的「美國優越主義」可能邁向終結，美國以外的歐股及新興市場有望成為下半年投資主軸。

除了美股(S&P500指數)在短短四個月期間波動劇烈，這幾年大受全球關注的AI科技產業，其所代表的那斯達克指數，從2月到6月的期間內，最多下跌超過23%，隨後的回漲漲幅更是高達28%，波動度遠超S&P500指數。

美股波動度大增，同樣也影響國際資金的流向，根據Bloomberg統計，截至6月4日為止，國際資金已連續三周賣超美股，反觀歐股，國際資金已是連續八周買超，同時，歐股今年以來已是淨流入456億美元，2024年歐股則是淨流出678億美元。

M&G入息基金投資團隊指出，S&P500指數今年從高點回落的速度，創下1929年以來第八快的紀錄，與1930年、1939年、2003年等年度的極端現象相去不遠，分析背後原因，除了川普關稅政策反覆所造成的波動之外，複雜交易系統的興起、散戶更容易操作智慧型手機進出市場，以及被動和量化交易的增加，都可能助長市場飛速變動。

面對今年以來的劇烈變局，M&G入息基金投資團隊表示，美國資產是唯一選擇的認知正在改變，雖然目前美元資產仍有相當程度的不可替代性，但仍有其他的投資標的，舉例來說，部分歐洲公司將受益於國防開支增加，以及德國的5,000億歐元基礎建設基金，這項利多同樣也會為歐股未來的成長帶來助力。

M&G入息基金投資團隊表示，在歐洲以外地區發現，近期亞洲與美國的科技股歷經賣壓，浮現低接機會。許多科技公司的長期展望依然完好，其中包括半導體以及半導體資本設備領域的公司。

美股 美國

延伸閱讀

美聯邦法官裁定越權部署國民兵違法 川普政府提上訴

人算不如天算！川普的壽辰閱兵美夢由於這原因恐怕辦不成

加州州長告川普洛杉磯派兵案開庭 法院外抗議聲不斷

美國總統川普評論印航空難：「航空史上最嚴重的事故之一」

相關新聞

黃仁勳：若美持續限制AI半導體輸陸 華為將主導大陸市場

儘管美國政府官員表示，受美國半導體出口管制影響，華為在2025年生產人工智慧（AI）晶片的能力將極為有限。但擔心可能帶來...

國際油價暴漲10% 市場憂中東爆發全面衝突 衝突升級態勢未明嚴陣以待

國際油價暴漲逾10%，創下近五個月新高。以色列對伊朗發動攻擊，而伊朗最高領袖哈米尼表示，以色列將為此「付出極其沉重代價」...

路透：鴻海97% 印度製 iPhone 直銷美國 助蘋果因應川普關稅

路透取得的報關資料顯示，今年 3 至 5 月，鴻海自印度出口的 iPhone 幾乎全數運往美國，比率高達 97%，遠高於...

受美嚴格管制影響 黃仁勳稱輝達將在業績預測時剔除大陸

受到美國對大陸市場的晶片管制影響， 英偉達Nvidia執行長黃仁勳在接受CNN採訪時表示，公司將不再將大陸市場納入公司收...

國際油價飆漲逾12% 伊朗矢言嚴厲報復令市場憂局面失控

以色列空襲伊朗，布蘭特原油價格周五漲幅一度超過12%。這波攻擊針對伊朗的核計畫和軍事設施，凸顯兩大軍事強權衝突急遽升級，...

Meta完成Scale AI投資 傳砸143億美元 聘汪滔領導AI

臉書母公司Meta Platforms周四（12日）表示，已經完成對人工智慧（AI）新創公司Scale AI的投資，但未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。