快訊

才發生重大空難 印度航空普吉島飛德里航班驚傳收「炸彈威脅」

《漫威》火箭浣熊來敲門？牠站立無辜神情爆紅 網友全被萌翻「太療癒」

東勢農民醫院火警！150人急疏散 B1機房「無熔絲開關」燒熔冒黑煙

路透：鴻海印度製iPhone多達97%供應美國市場

中央社／ 新德里13日綜合外電報導

海關數據顯示，今年3月到5月，鴻海公司從印度出口的智慧型手機iPhone幾乎全部運往美國，遠比2024年平均50%還多，這明確顯示蘋果公司致力繞過美國對中國課徵的高額關稅。

路透社率先披露的這些數據顯示蘋果公司（Apple）已調整在印度的出口布局，幾乎只服務美國市場，而過去這些iPhone的出口範圍涵蓋荷蘭、捷克和英國等地。

根據路透社看到的海關數據，今年3月到5月，鴻海從印度出口價值達32億美元的iPhone，平均有97%運往美國，而去年平均只有50.3%運往美國。

數據顯示，鴻海今年5月從印度向美國出貨的iPhone價值近10億美元，是繼今年3月創下13億美元紀錄之後的歷來次高。

蘋果和鴻海均未回覆路透社的置評要求。

美國總統川普本月11日說，在美中同意一項尚待雙方領袖批准的調降關稅計畫後，中國將面臨55%的關稅。

印度和美國多數貿易夥伴一樣被課徵10%的基準關稅，目前正嘗試談判以避免被課徵26%的「對等」關稅。川普今年4月宣布對多國課徵對等關稅，隨後又暫緩實施。

川普5月嚴厲指責蘋果在印度增產，他回想自己對蘋果執行長庫克（Tim Cook）說：「我們對你們在印度建廠沒興趣，印度可以顧好自己，他們做得很好，我們要你們在這裡（美國）建廠。」

今年頭5個月，鴻海已從印度向美出貨價值達44億美元的iPhone，而去年全年也不過37億美元。

研究機構Counterpoint Research資深分析師辛赫（Prachir Singh）說：「我們預期2025年印度製iPhone將占全球iPhone出貨量的25%到30%，2024年這個占比是18%。」

海關數據顯示，印度另一家規模較小的iPhone供應商塔塔電子公司（Tata Electronics）今年3月和4月平均輸出近86%的iPhone產量到美國，5月的數據則尚未公布。

根據數據，這家屬於印度塔塔集團（Tata Group）的公司去年7月才開始出口iPhone，而去年只有52%的出貨目的地是美國。塔塔電子不願就相關數據置評。

蘋果每年在美國售出超過6000萬支iPhone，其中約8成是在中國製造。

美國 川普 印度

延伸閱讀

士電：關稅匯率影響不大 持續評估美國設廠

美著手調查印度空難 稱波音787暫不需停飛

美國總統川普評論印航空難：「航空史上最嚴重的事故之一」

恐再提高進口汽車關稅…川普：關稅愈高 企業愈會來設廠

相關新聞

黃仁勳：若美持續限制AI半導體輸陸 華為將主導大陸市場

儘管美國政府官員表示，受美國半導體出口管制影響，華為在2025年生產人工智慧（AI）晶片的能力將極為有限。但擔心可能帶來...

受美嚴格管制影響 黃仁勳稱輝達將在業績預測時剔除大陸

受到美國對大陸市場的晶片管制影響， 英偉達Nvidia執行長黃仁勳在接受CNN採訪時表示，公司將不再將大陸市場納入公司收...

國際油價暴漲10% 市場憂中東爆發全面衝突 衝突升級態勢未明嚴陣以待

國際油價暴漲逾10%，創下近五個月新高。以色列對伊朗發動攻擊，而伊朗最高領袖哈米尼表示，以色列將為此「付出極其沉重代價」...

路透：鴻海97% 印度製 iPhone 直銷美國 助蘋果因應川普關稅

路透取得的報關資料顯示，今年 3 至 5 月，鴻海自印度出口的 iPhone 幾乎全數運往美國，比率高達 97%，遠高於...

國際油價飆漲逾12% 伊朗矢言嚴厲報復令市場憂局面失控

以色列空襲伊朗，布蘭特原油價格周五漲幅一度超過12%。這波攻擊針對伊朗的核計畫和軍事設施，凸顯兩大軍事強權衝突急遽升級，...

Meta完成Scale AI投資 傳砸143億美元 聘汪滔領導AI

臉書母公司Meta Platforms周四（12日）表示，已經完成對人工智慧（AI）新創公司Scale AI的投資，但未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。