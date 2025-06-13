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路透：鴻海97% 印度製 iPhone 直銷美國 助蘋果因應川普關稅

經濟日報／ 綜合外電
鴻海97% 印度製 iPhone銷往美國。路透
鴻海97% 印度製 iPhone銷往美國。路透

路透取得的報關資料顯示，今年 3 至 5 月，鴻海自印度出口的 iPhone 幾乎全數運往美國，比率高達 97%，遠高於 2024 年平均的 50%。可見蘋果為避開川普對中國大陸製產品課徵的高額關稅，正重新調整供應鏈布局。

資料指出，鴻海 3 至 5 月自印度出口 iPhone 金額達 32 億美元，其中平均 97% 流向美國；過去這些手機還會分銷至荷蘭、捷克和英國等市場。

今年 5 月，鴻海對美出貨的印度製 iPhone 金額接近 10 億美元，僅次於 3 月創下的最高紀錄 13 億美元。

印度和多數美國貿易夥伴一樣，須繳 10% 的基本關稅，目前正設法談成協議，以免被課以川普 4 月宣布後又暫緩的 26%「對等」關稅。

今年前五個月，鴻海已自印度向美國出貨 iPhone，金額達 44 億美元，超越 2024 年全年總額 37 億美元。

蘋果為規避關稅、避免自大陸輸美手機成本飆升，正加速印度產線。今年 3 月，蘋果包機將價值約 20 億美元的 iPhone 13、14、16 和 16e 運往美國。

路透報導，蘋果也遊說印度機場當局，將南部泰米爾納德省清奈機場的報關時間從 30 小時縮短至 6 小時；這座機場是 iPhone 出口的重要樞紐。

市調機構 Counterpoint Research 資深分析師辛哈（Prachir Singh）說：「我們預估，2025 年印度製 iPhone 將占全球出貨量 25% 至 30%，高於 2024 年的 18%。」

報關資料顯示，印度另一家規模較小的 iPhone 供應商塔塔電子（Tata Electronics）今年 3、4 月平均將近 86% 的產量運往美國；5 月數據尚未公布。

資料顯示，隸屬印度塔塔集團的塔塔電子去年 7 月才開始出口 iPhone，去年僅有 52% 的出貨流向美國。

蘋果歷來每年在美國銷售逾 6,000 萬支 iPhone，其中約 80% 為中國大陸製造。

美國 機場 印度

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