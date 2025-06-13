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受美嚴格管制影響 黃仁勳稱輝達將在業績預測時剔除大陸

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
黃仁勳在接受CNN採訪時表示，公司將不再將大陸市場納入收入和利潤預測中。（取材自環球時報 ）
黃仁勳在接受CNN採訪時表示，公司將不再將大陸市場納入收入和利潤預測中。（取材自環球時報 ）

受到美國對大陸市場的晶片管制影響， 英偉達Nvidia執行長黃仁勳在接受CNN採訪時表示，公司將不再將大陸市場納入公司收入和利潤預測中。

據CNN、路透社報導，黃仁勳表示，自四月以來，美國對英偉達實施的限制措施，導致公司無法向大陸銷售其為大陸生產的 H20晶片。

DA Davidson分析師Gil Luria表示，下季之後，如果英偉達如法恢復對大陸的銷售，我們認為，該公司2026年的預期可能會有所下滑。

英偉達也表示，公司仍在評估其針對大陸市場的「有限選擇」；此前，財報顯示，英偉達今年第一季H20銷售收入為 46 億美元，原因是客戶在出口管制實施前囤積了晶片，其中，大陸業務佔總收入的12.5%。

美國 H20 CNN

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