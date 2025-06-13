Meta完成Scale AI投資 傳砸143億美元 聘汪滔領導AI

臉書母公司Meta Platforms周四（12日）表示，已經完成對人工智慧（AI）新創公司Scale AI的投資，但未透露細節。Meta說，公司聘請Scale AI共同創辦人兼執行長汪滔（Alexandr Wang）協助管理Meta的AI研發。知情人士透露，Meta投資143億美元，交易後Scale AI的估值達到290億美元。

彭博資訊說，這是一項不尋常的交易，顯示Meta想要加速追趕AI發展的腳步。

消息來源表示，作為交易的一部分，汪滔將在Meta的AI團隊中有個新角色，他會加入該公司專注於開發「超級智慧」的部門。該部門的目標是開發可與人類表現相當的人工智慧，通常被稱為通用人工智慧（AGI）。汪滔將繼續是Scale AI董事會成員。

Meta發言人只是說：「Meta 已完成對Scale AI的戰略投資與合作。我們將進一步深化彼此在AI模型訓練資料方面的合作。」

知情人士說明，Meta此次收購Scale AI的49%股份，但僅為無投票權的股份。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今年將AI視為公司最優先發展重點，投入數百億美元用於AI基礎設施與人才招募。但在今年4月推出大型語言模型 Llama 4 後，外界普遍反應平淡，讓祖克柏感到沮喪。

彭博指出，從那時開始，祖克柏親自投入更多時間參與AI發展，積極招募頂尖 AI 專家與科學家加入新成立的「超級智慧團隊」，還曾在自己住家親自接待聘雇候選人，甚至重新安排辦公室坐位，讓AI團隊更接近他的辦公室。Meta和祖克柏也向來自Google母公司Alphabet及新創公司Sesame AI等公司的頂尖人才，開出極具吸引力的薪酬方案，積極挖角。

這筆與Scale AI的交易顯示，向來較少投資新創公司的祖克柏，似乎正在效仿亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）和 Google的策略。也就是，與知名AI新創公司合作，招攬其關鍵人才，藉此在不引發大型併購監管審查的情況下，擴大AI影響力。

不過與其他AI新創公司不同的是，Scale AI 並不專注於開發大型語言模型。成立於2016年的Scale AI，主要為包括Meta、OpenAI在內的企業，提供AI模型訓練與優化所需要的資料服務，也為企業與政府打造客製化的AI應用。

彭博分析，Meta與Scale AI的合作，可望幫助Meta在AI競賽中追趕Google與OpenAI，並加深與美國政府的關係，尤其是在國防科技領域。現年28歲的汪滔擅於拓展人脈，亦透過遊說活動與美國國會議員建立聯繫。

Scale AI近年業務成長迅速。根據彭博新聞4月的報導，2024年營收達約8.7億美元，今年營收預計可達20億美元。在去年的一輪募資裡，Scale AI的估值約為140億美元。

Wolfe Research分析師Shweta Khajuria說 ：「Meta很明顯在這項交易後，將會更加積極，因為不想落後。這麼大手筆的投資，不僅代表對公司非常重要，也顯示出他們知道自己必須這麼做。」她認為，此交易也看出「Meta對自己保持領先的能力缺乏信心」。