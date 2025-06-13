巴黎Viva Tech台灣新創受親睞 非紅供應鏈為契機

巴黎Viva Tech於11日登場，台灣在人工智慧發展前緣，館位吸引人潮。受訪者表示，台法科技生態系緊密連結，在執行力與創造力上互補、各有強項。且在戰爭的國際脈絡下，非紅供應鏈概念也能為台灣帶來契機。

本屆主題為「人工智慧」（AI）的歐洲最大科技新創展Viva Tech於11日在巴黎凡爾賽門展覽中心（Portede Versailles）登場。台灣半導體與AI發展全球有目共睹，來客湧進台灣館，人氣熱絡，盼強化與台灣合作。

11日台灣館舉行開幕之前，法國首任AI國務秘書查帕茲（Clara Chappaz）、前法國高等教育和研究部長荷泰佑（Sylvie Retailleau）、鴻海董事長劉揚偉等人都到場向參展新創以及參與「青年百億海外圓夢」的學子致意和鼓勵，使台灣館成現場焦點之一。

台灣7度參與，駐法代表郝培芝告訴中央社，台灣與法國這幾年的科技合作可謂到了另一個非常重要的階段，兩邊產業結構具有很強的互補性。

台法近幾年也匡列4大積極科技合作項目，包括半導體與AI、電力、航空產業，「尤其在科研部分，雙方簽訂許多科研交流計畫，將為未來科技合作奠下更多深刻交流基礎」。

本屆代表團團長、國家科學及技術委員會處長林德生提到台法科技發展互補性。他認為，AI有3重要方向：算力、大數據和演算法。「數學為法國優勢，演算法是強項。台灣的部分，一講到算力就想到半導體、伺服器強項，在AI發展中也吃到不少紅利」。

此外，台灣在製造業與醫療領域上都擁有龐大的數據庫。「就AI而言，台灣有兩項強項，法國也有強項，未來合作對彼此都是很好的提升」。

參展29家新創公司之一的合谷新能源以智慧電池為主，從電池管理系統（BMS）出發，推創新智慧共感的電源控制。近年公司致力無人機電池模組研發，在俄烏戰爭的國際脈絡下，電池「去紅供應鏈」需求增加，格外受到海外市場關注，不斷有參與者至展位洽詢。

共同創辦人萬啟后告訴記者，國防產業很重要的一點在於，危機發生後，供應鏈可能會斷鏈。「這與大公司思維一樣，供應鏈管理就是要多角化。國防更是如此，因為在政治情勢下，很有可能會整個被斷鏈」。

他分析，在一定價格內，對方會選擇非紅供應鏈，「台灣產業努力的方向就是找到這個甜蜜點，價錢在客戶可接受範圍內來取代中國供應鏈，這是大家的課題」。

萬啟后指出，台灣優勢在於製造、研發、科技業中，硬體與軟體的結合非常密切。「台灣的開發流程能很有效率地把硬體結合到AI。這也印證了黃仁勳今天上午主題演講中說的，法國強項是文化底蘊、創新。而在台灣，就是硬體與軟體的結合」。

許多法國新創也把台灣視為尋求合作的主要對象，如透過半導體科技開發量子電腦的新創Quobly。執行長與共同創辦人維內（Maud Vinet）告訴中央社，公司不僅仰賴台灣半導體產業，更與台灣大學、台灣清華大學的實驗室合作進行研發。

她強調兩邊互補性：「我們需要台灣在半導體領域的專業，並發現台灣有很嚴謹的執行力，法國相對而言有創意。可結合這兩個生態系，一邊是優異的執行與操作能力，另一邊是法國創造力。我們有野心，攜手成為半導體科技量子電腦的領導者。」