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超微AI伺服器來襲 OpenAI攜手採用其最新晶片

中央社／ 聖荷西12日綜合外電報導

超微（AMD）執行長蘇姿丰今天發表一款預計於2026年推出的人工智慧（AI）伺服器，旨在挑戰輝達的旗艦產品。同時，OpenAI執行長表示，OpenAI將採用超微最新晶片。

路透社報導，蘇姿丰在加州聖荷西舉行的AdvancingAI開發者大會上，介紹MI350系列與MI400系列AI晶片。她表示，這些產品將與輝達（Nvidia）的Blackwell系列處理器一較高下。

MI400系列晶片將成為超微計劃明年推出的新伺服器Helios的核心基礎。

隨著輝達與其他AI晶片公司之間的競爭，局面從銷售單一晶片已轉向販售內含數十甚至上百顆處理器的伺服器，並搭配同一家公司提供的網路晶片進行串聯，超微此舉正是因應這一趨勢。

超微高層表示，Helios伺服器將內建72顆MI400系列晶片，規格與輝達目前的NVL72伺服器相當。

在主題演講中，超微表示，Helios伺服器的許多方面，包括網路標準等將會開放，並與英特爾（Intel）等競爭對手共享。

此舉直接衝擊市場龍頭輝達。輝達採用名為NVLink的專有技術將晶片串聯起來，但隨著競爭對手施加的壓力增加，近期已開始授權這項技術。

蘇姿丰與OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）同台亮相。ChatGPT開發商OpenAI正與超微合作，改良MI450晶片的設計，以提升AI運算效能。

阿特曼說：「過去一年我們的基礎建設快速擴展，未來一年展望更是瘋狂，簡直不可思議。」

蘇姿丰 網路 OpenAI

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