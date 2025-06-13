以色列攻擊伊朗 美股期指下挫 油金和美債等避險資產上漲

受到以色列對伊朗發動攻擊，德黑蘭傳出爆炸消息的影響，美股標普500指數期貨下跌1.4%。日股東證指數下跌1.2%。美國公債及黃金、日圓等避險資產飆升。西德州原油價格跳漲5.3%，至每桶71.65美元。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，以色列在對伊朗進行先發制人的攻擊後，宣布進入緊急狀態。

公債市場在中東緊張情勢升高後全面上漲，10年期美債殖利率下跌4個基點，至4.32%。日圓兌美元升值0.4%，報142.89。黃金現貨價格上漲0.7%，至每英兩3,410.93美元。

Saxo Markets首席投資策略師Charu Chanana表示：「以色列對伊朗的空襲消息，重新點燃了地緣政治風險溢價。任何報復跡象或供應中斷，都將使市場波動性維持在高檔，並推升油價與避險資產價格。」

以色列總理內唐亞胡隨後表示，空軍對伊朗的核目標、軍事設施和彈道飛彈據點實施打擊，將持續至威脅解除為止。

美國國務卿魯比歐表示，這是以色列單方面對付伊朗的行動，美國並未參與空襲。

此時，外界對透過外交降溫伊朗核爭議再度產生疑慮。美、伊談判代表原訂周日在阿曼展開第六輪會談，但美國總統川普本周表示，對達成協議的信心降低。