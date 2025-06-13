快訊

以軍空襲第一階段完成！指控伊朗數天內可製造「15枚核彈」

台灣寶可夢中心開賣「寶可夢澡堂」新品！必搶蚊香君電風扇、果然翁洗髮精瓶

29.5價位來了！以色列攻擊伊朗 新台幣匯率續強升

以色列攻擊伊朗 美股期指下挫 油金和美債等避險資產上漲

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
以色列攻擊伊朗發動，德黑蘭有爆炸發生。 美聯社
以色列攻擊伊朗發動，德黑蘭有爆炸發生。 美聯社

受到以色列伊朗發動攻擊，德黑蘭傳出爆炸消息的影響，美股標普500指數期貨下跌1.4%。日股東證指數下跌1.2%。美國公債及黃金、日圓等避險資產飆升。西德州原油價格跳漲5.3%，至每桶71.65美元。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，以色列在對伊朗進行先發制人的攻擊後，宣布進入緊急狀態。

公債市場在中東緊張情勢升高後全面上漲，10年期美債殖利率下跌4個基點，至4.32%。日圓兌美元升值0.4%，報142.89。黃金現貨價格上漲0.7%，至每英兩3,410.93美元。

Saxo Markets首席投資策略師Charu Chanana表示：「以色列對伊朗的空襲消息，重新點燃了地緣政治風險溢價。任何報復跡象或供應中斷，都將使市場波動性維持在高檔，並推升油價與避險資產價格。」

以色列總理內唐亞胡隨後表示，空軍對伊朗的核目標、軍事設施和彈道飛彈據點實施打擊，將持續至威脅解除為止。

美國國務卿魯比歐表示，這是以色列單方面對付伊朗的行動，美國並未參與空襲。

此時，外界對透過外交降溫伊朗核爭議再度產生疑慮。美、伊談判代表原訂周日在阿曼展開第六輪會談，但美國總統川普本周表示，對達成協議的信心降低。

美國 伊朗 以色列

延伸閱讀

以軍空襲第一階段完成！指控伊朗數天內可製造「15枚核彈」

以色列攻擊伊朗 魯比歐急聲明：美國沒有參與

緊張局勢升高 美使館人員急撤離中東

川普籲以色列勿襲擊伊朗 稱美伊核協議接近達成

相關新聞

以色列攻擊伊朗 美股期指下挫 油金和美債等避險資產上漲

受到以色列對伊朗發動攻擊，德黑蘭傳出爆炸消息的影響，美股標普500指數期貨下跌1.4%。日股東證指數下跌1.2%。美國公...

阿根廷總統把5月通膨率較上月拚到2%以下 五年來首見

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）把阿根廷5月的通膨率，拚到2%以下，這是2020年來首見，也是這位自由主義總...

美商務部BIS副局長：華為2025年只能生產不超過20萬片AI晶片

據路透社，美國高級出口管制官員週四向立法者表示，中國華為公司 2025 年只能生產不超過 20 萬塊先進人工智能晶片，並...

美商務部：出口管制限縮華為2025年AI晶片產量至20萬顆

美國商務部主管出口管制事務次長凱斯勒（Jeffrey Kessler）在國會作證表示，華為今年生產人工智慧（AI）晶片的...

AI強勢取代！今年畢業生有多慘…沒「菜鳥」社會將走向何方？

在美國，應屆大學畢業生的失業率飆升至異常的5.8%，讓紐約聯邦儲備銀行最近警告，這個族群的就業情況「明顯惡化」。

美債救星還是風險炸彈？穩定幣攪動全球支付系統

穩定幣的快速崛起正改寫全球支付與金融格局，它與美國國債的聯繫引發市場熱議，是助力美元霸權的新工具，還是一顆潛藏風險的金融炸彈？穩定幣是一種與特定資產掛鉤、維持相對穩定價格的加密貨幣，支持者稱其能提高資金效率，加速數位美元的布局；批評者則警告，穩定幣可能挑戰傳統銀行體系，甚至加大全球金融不穩定性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。