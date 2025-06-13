阿根廷總統把5月通膨率較上月拚到2%以下 五年來首見

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）把阿根廷5月的通膨率，拚到2%以下，這是2020年來首見，也是這位自由主義總統打擊阿根廷長期惡性通膨的重大勝利。

根據阿根廷統計局周四（12日）公布的數據，阿根廷5月消費者物價指數（CPI）較4月增加1.5%。4月時的比率為2.8%，而米雷伊2023年12月上任時的月通膨率曾高達25.5%。儘管如此，阿根廷的年通膨率仍高達43.5%，為全球最高的國家之一。

阿根廷經濟部長卡布托（Luis Caputo）在X平台上分享這個數據時大讚：「我們有世界上最棒的總統。」

這成績對米雷伊在10月的期中選舉是一大利多，他的主要政見就是向選民保證物價穩定。他領導的抗通膨的過程中取消了一項備受爭議的貨幣管制。做為與國際貨幣基金（IMF）簽訂200億美元貸款協議的一部分，米雷伊4月14日讓匯率自由浮動，取消固定匯率制度，當時市場普遍預期這將導致通膨飆升。

以往的固定匯率制度，曾使阿根廷披索實質升值，在抑制國內價格上漲方面發揮了作用，但也限制了央行累積外匯準備的能力。

StoneX 的拉丁美洲及加勒比海地區策略師喬米認為，阿根廷政府成功地將披索貶值對通膨的傳導效應，控制在最低限度。

阿根廷政府也採取措施吸引更多美元流入外匯市場，像是為農產品出口商提供臨時減稅等。這些措施暫時支撐了披索，不過有分析師警告，隨著政治動盪的期中選舉拉開序幕，阿根廷披索可能再次走弱。

根據IMF預測，阿根廷經濟將在2025年成長5.5%，擺脫去年的衰退。不過，經濟學家警告，近幾個月經濟成長似已陷入停滯，生產力與投資仍顯疲弱。投資人對政府的貨幣和外匯準備政策也保持觀望。

米雷伊目前在增加外匯準備方面進展緩慢，而這對阿根廷今年須償還數十億美元的外債至關重要。IMF 已將原定於6月13日前增加45億美元準備的目標，延期至7月。