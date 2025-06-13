再向中國說不 巴拿馬與美國合作移除所有華為電信塔

巴拿馬政府在退出中國「一帶一路」合作之後，也將移除全國13座由中國華為所設置的電信塔，改採使用美國技術的電信設施。

該消息是由美國駐巴拿馬大使館率先宣布，主要強化國家安全並降低中國在拉丁美洲的科技影響力和對抗中國的「惡意影響」。而未來新建成的電信塔也將以美國開發的安全技術，完全取代中國華為公司的電信設備。

這項價值800萬美元的電信塔更換計畫，將由美國政府與巴拿馬公共安全部（Ministerio de SeguridadPublica）共同執行，內容包括更換目前在巴拿馬全國13個戰略據點的華為技術設備。此外，計畫中還將在巴拿馬4個省份新建9座電信塔，以擴大全國通訊覆蓋範圍。

美國駐巴拿馬大使館強調，美國正與西半球的夥伴合作，以打擊犯罪、保護美國公民，並且防範中國共產黨帶來的國家安全威脅。而這項計畫預計2年內完成，未來巴拿馬的安全部門將能夠自行控制和管理該國的通訊系統，進而強化共同安全，鞏固美國和巴拿馬的關係。

此外，更換中國華為電信設施的目的之一，也是為了提升巴拿馬打擊跨國犯罪的能力，包括毒品、武器與人口走私，以及其他威脅區域穩定的有組織犯罪活動。

不過巴拿馬媒體「新聞報」（LA PRENSA）報導，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）對於美國大使館搶先巴拿馬政府一天，就逕自宣布拆除華為電信塔的舉動，公開表達不滿。穆里諾12日在記者會上表示，這是美方的「單方面行動」，並且要求美國駐巴拿馬大使館「避免對屬於巴拿馬政府管轄的決策，發表公開聲明」。

穆里諾也藉此機會向美國政府公開喊話，要求美方「在華盛頓或北京解決自己的問題，不要把戰場搬到巴拿馬的後院」。

除了更換華為電信塔之外，另外值得關注的是，巴拿馬市議會4月底也批准了一項新規定，未來該市電信設備技術的軟體和硬體，只能向「布達佩斯公約」的簽署國採購。「布達佩斯公約」是全世界第一個建立跨國法律平台，以共同打擊網路犯罪和網路滲透攻擊的國際公約。包括美國、歐盟成員國和日本等國都是該公約的成員，不過中國迄今尚未簽署加入，等於拒絕再使用中國電信設備產品。

美國總統川普今年一月上任後，就將矛頭對準巴拿馬。除了宣稱要奪回巴拿馬運河主權外，更施壓巴拿馬政府，迫使「香港長江和記」出售所擁有的運河2港口經營權，美國政府並且揚言要在巴拿馬運河區重新派軍駐守。在重重壓力下，巴拿馬總統穆里諾不僅在2月宣布退出中國「一帶一路」的行列，重要鐵路基礎建設也明確排除中國企業參與，未來包括數位電信基礎建設，也將由美國技術取代現有中國華為設備。