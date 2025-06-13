油價持穩 經濟數據和中東局勢推升金價

國際原油價格周四持穩，市場權衡貿易局勢以及中東地緣政治風險。美國經濟數據增強了對降息的預期，與地緣風險一道推動黃金價格上漲。倫敦市場鋁價持平，但顯示供應趨緊跡象。以下是整理自彭博的商品行情：

油價持穩

ABC報導稱以色列正在考慮在未來幾天對伊朗採取軍事行動後，油價一度短暫轉漲。自伊朗威脅稱若核談判失敗將打擊美軍基地以來，市場處於緊張狀態。

美國總統川普表示，他打算在未來一到兩周內對貿易夥伴設定單邊關稅稅率，這一言論打擊了市場對風險資產的興趣，令油價承壓。

紐約市場7月交割的西德州中級原油（WTI）期貨下跌11美分，收於每桶68.04美元；8月布倫特原油下跌41美分，至每桶69.36美元。

經濟數據和地緣局勢推動黃金價格上漲

金價周四走高，美國又一份物價數據表現疲弱，強化了聯準會（Fed）今年降息的預期。

美國5月份PPI低於預期，再次表明關稅尚未對消費者和企業造成更高的價格壓力；此外，持續申領失業救濟人數升至2021年結束以來的最高水平，暗示美國失業者找到新工作需要更長時間。

上述數據公佈後美國國債殖利率和美元匯率都下跌，推動金價一度上漲1.1%，之後收窄漲幅。

紐約時間下午3:15，黃金價格上漲0.9%，報每英兩3386.48美元。

鋁再現吃緊跡象

倫敦金屬交易所一個備受關注的價差擴大，顯示出鋁市場供應趨緊的新跡象。

LME的6月鋁合約在周四一度比7月期貨高出15美元/噸，這將增加持有空頭倉位但需要展期的交易者的成本。

LME最新數據顯示，最近幾天6月鋁合約出現了五個大型多頭倉位，這可能為下周合約到期時對空頭逼倉埋下伏筆。此外也有一個交易實體目前持有7月交割合約中超過40%的未平倉合約。

截至倫敦市場收盤，鋁期貨上漲0.08%，報2517.5美元/噸。