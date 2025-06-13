台積電ADR連九日上漲 較台北交易溢價21.7%

台積電ADR周四（12日）上漲0.6%，連九日上漲，收在215.43美元，較台北交易溢價21.7%。

美國股市周四（12日）三大指數收盤均小幅上漲。甲骨文（Oracle）發布樂觀展望提振了市場對人工智慧（AI）的信心，抵消了中東緊張局勢以及波音股價因印度空難事件而下跌所帶來的憂慮。

道瓊工業指數上漲101.85點或0.24%，收在42,967.72點；標普500指數上漲23.02點或0.38%，收在6,045.26點；那斯達克指數上漲46.61點，或0.24%，收在19,662.48點。

費城半導體指數上漲0.3%，輝達（NVIDIA）上漲1.5%，超微（AMD）下跌2.2%。

台灣加權股價指數周四下跌182.28點收在22,287.82點。台積電跌1.4%，收在1,045.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 150.94 +0.39 145.00 4.10

中華電 CHT 133.59 +1.98 134.00 -0.31

台積電 TSM 1,271.42 +0.98 1,045.00 +21.67

聯電 UMC 47.92 2.40 47.30 1.32

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價