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美30年期美公債標售需求強勁 市場鬆一口氣

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
此次美國標售30年期公債得標殖利率 4.844%，低於截標前的水準，顯示買盤穩健。美聯社
此次美國標售30年期公債得標殖利率 4.844%，低於截標前的水準，顯示買盤穩健。美聯社

美國周四備受矚目規模220 億美元的30 年期公債標售投標需求優於預期，暫時化解市場對投資人可能遠避超長天期公債的疑慮。

此次標售得標殖利率 4.844%，低於截標前的水準，顯示買盤穩健。消息傳出後，30 年期公債價格進一步走揚，紐約午後交易時段殖利率回落約 8 個基點至 4.84% 附近。

此標售結果也讓長債殖利率跌破 5 月穆迪對美國調降最高信評後的水準。穆迪當時以歷屆政府和國會造成的預算缺口持續擴大且看不到改善跡象為由，調降美國主權評等。

投資人原本憂心，由於 5 月 20 年期美債標售反應不佳，引發拋售潮，也將 30 年期殖利率推升至 5.15%，逼近 近 20 年高點，並拖累股市和美元下跌。上一輪 30 年期標售需求也偏弱。

Brandywine Global Investment Management 投資組合經理麥金泰爾（Jack McIntyre）說：「市場先是鬆了一口氣，因為這次標售結果穩健。最終還是要看接下來的經濟數據，才能確認 5% 是否已到頂點。」

買氣旺盛可見一斑，負責承銷美國公債的初級交易商僅吃下本次標售的 11.4%，創去年 11 月以來最低，延續周三 10 年期公債熱烈認購的買氣。

美國 穆迪 投資人

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